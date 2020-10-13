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В Москве упростили порядок получения выплат на детей
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в правовые акты города, благодаря которым упрощен порядок получения выплат на детей, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:00
2020-10-13T14:00
2020-10-13T14:00
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> внес изменения в правовые акты города, благодаря которым упрощен порядок получения выплат на детей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы."В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства", - говорится в сообщении.В мэрии уточнили, что ранее такие справки требовались для оформления денежных выплат на детей. Теперь для получения необходимых сведений о заявителях ведомства будут обмениваться информацией между собой в электронной форме.
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество