https://ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579508532.html

Опрос показал, сколько россиян хотят выходной 31 декабря

Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, чаще всего, чтобы иметь больше времени для подготовки к Новому году, следует из... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:10

2020-10-13T06:10

2020-10-13T06:36

россия

институт региональных проблем

новый год

вциом

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем, чаще всего, чтобы иметь больше времени для подготовки к Новому году, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря.Согласно опросу, более половины россиян (54%) знают о предложении Минтруда сделать 31 декабря выходным днем. Чаще это респонденты в возрасте 45 и старше. 46% россиян услышали об этом впервые при проведении опроса, среди них выше доля молодежи в возрасте от 18 до 34 лет.Практически каждый второй россиянин (48%) положительно относится к предложению объявить 31 декабря выходным. Не нравится эта идея 14% опрошенных, а треть (36%) относится к ней безразлично. Чаще всего это предложение поддерживали женщины (52% женщин против 43% мужчин), отрицательные отклики чаще всего были среди мужчин (18% против 11% женщин).Среди причин, по которым россияне хотели бы сделать 31 декабря выходным днем, - нехватка времени, чтобы спокойно подготовиться к новогодним праздникам (37%). Еще 25% заявили, что в этот день "никто толком не работает", у многих на работе короткий день, у кого-то проходят корпоративы. 12% сказали, что им хотелось бы спокойно отдохнуть перед новогодней ночью, 11% - провести больше времени с семьей и близкими, 9% обратили внимание на то, что это предпраздничный день.Не хотят сделать 31 декабря выходным днем те, кто считает, что в РФ и так слишком много праздников (36%), новогодние праздники и так длинные (15%). 13% не хотят лишних "пьянок и драк", 12% россиян заявляют, что им нужно работать, а 7% не хотят лишнего выходного, поскольку тогда у них уменьшится зарплата.Каждый четвертый россиянин (27%) работает полный рабочий день 31 декабря, среди них выше доля женщин (29% против 24% мужчин). Еще 21% работают неполный рабочий день. Более чем у трети россиян (37%) это зависит от графика. Не работают в этот день 14% опрошенных.Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 октября по заказу <a href="http://ria.ru/organization_institut-regionalnykh-problem/" target="_blank" data-auto="true">Института региональных проблем</a>. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200908/prazdnik-1576916033.html

https://ria.ru/20200909/vykhodnoy-1576973413.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, институт региональных проблем, новый год, вциом, москва, общество