https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента

Президентская кампания в США идет своим чередом. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

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2020-10-13T08:07

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Президентская кампания в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> идет своим чередом.Журнал Vogue написал в Instagram, что <a href="https://www.instagram.com/p/CGLLcEdlde6/?hl=ru" target="_blank">"мода — это политика"</a>, и призвал покупать мерч, созданный "19 ведущими модельерами страны" в поддержку <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камалы Харрис</a>. В конце поста издание осознало, что чего-то не хватает, и напомнило о необходимости прийти на выборы.Не остаются в стороне и иностранные деятели.Подросшая с прошлого года шведская экоактивистка <a href="http://ria.ru/person_greta-tunberg/" target="_blank" data-auto="true">Грета Тунберг</a> также отметилась агитацией в пользу кандидата от Демократической партии. Она предпочла использовать в качестве рупора Twitter, где экспрессивно <a href="https://ria.ru/20201010/tunberg-1579198965.html" target="_blank">выразила</a> свою мысль: "Я имею в виду… ну знаете… черт! Просто организуйтесь и заставьте всех голосовать #Байден".С девушкой работают настоящие профессионалы своего дела, среди прочего эффектно использующие хештег.Более тонко действовали другие селебрити — герцог и герцогиня Сассекские, больше известные под именами принц Гарри и <a href="http://ria.ru/person_Megan_Markl/" target="_blank" data-auto="true">Меган Маркл</a> и ныне проживающие в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>. В конце сентября они <a href="https://lt.sputniknews.ru/video/20200924/13220778/Video-printsa-Garri-i-Megan-Markl-o-vyborakh-v-USA-sprovotsirovalo-skandal.html" target="_blank">записали видео</a>, в котором призвали граждан США прийти на избирательные участки в день выборов.Правда, резонанс оказался в основном не тот, на который явно был расчет. Меган Маркл в прошлом неоднократно высказывалась негативно в адрес американского президента. Гарри же и вовсе не является гражданином США. К тому же, сохраняя за собой герцогский титул, своим выступлением пара нарушила базовое правило британской королевской семьи о неучастии в политике, тем более другого государства. А в формально нейтральных формулировках их обращения легко усматривается прозрачная поддержка все того же Джо Байдена.Так что из-за ролика Гарри и Меган превратились в мишень для общественного недовольства. На днях Джейсон Смит, один из республиканцев — членов палаты представителей, <a href="https://twitter.com/RepJasonSmith/status/1314597066178547714" target="_blank">направил</a> официальное обращение послу <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в США <a href="http://ria.ru/person_Karen_Pirs/" target="_blank" data-auto="true">Карен Пирс</a>, в котором выразил обеспокоенность вмешательством супругов в президентские выборы.Британские таблоиды пишут, что поведением пары крайне недовольны и в Букингемском дворце. Более того, по слухам, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8825367/Prince-Harry-face-telling-Queen-Palace-staff-told-prepare-return.html" target="_blank">Гарри уже вызван на ковер</a> к королеве Елизавете, которая намерена устроить ему обструкцию за недопустимые для членов монаршего семейства действия.В то же время понятно, что по современным меркам ничего из ряда вон выходящего внук своей бабушки не совершил.На прошлых президентских выборах в США <a href="https://ria.ru/20160916/1477091160.html" target="_blank">мэр Лондона Садик Хан открыто поддержал Хиллари Клинтон</a>. Он, конечно, не принадлежит к королевской фамилии, но куда более официальное лицо, нежели шестой номер в линии наследования британского престола.Да и вообще, за последние двенадцать лет привлечение иностранных лидеров общественного мнения для поддержки кандидатов от Демократической партии стало обыденностью. Двенадцать и восемь лет назад все прогрессивное человечество открыто и самым активным образом болело за <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обаму</a>, первого чернокожего в Белом доме. Агитационная истерика либералов планеты четырехлетней давности за Хиллари Клинтон, первую женщину — претендента на Овальный кабинет, свежа в памяти многих. К делу тогда привлекались любые влиятельные общественно-политические фигуры, деятели культуры и просто знаменитости вне зависимости от гражданства и места проживания.Так что нынешняя агитационная кампания в поддержку Джо Байдена просто продолжает сложившуюся многолетнюю практику.С этой точки зрения новыми гранями начинают играть уже набившие оскомину обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Обычно их воспринимают как отражение внешнеполитической привычки Соединенных Штатов бесцеремонно влезать в выборные процессы в других странах.Однако запустили-то эту тему во внутреннюю политику и постоянно поддерживают ее в активном состоянии именно демократы, недовольные избранием <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, — те самые демократы, которые уже давным-давно сделали стандартной практикой влияние иностранцев на выбор американцами главы своего государства.Разумеется, авторы данной технологии уверены, что никакой угрозы суверенитету Соединенных Штатов она не несет, так как иностранцы в данном случае выступают в качестве инструмента, который используется ровно настолько, насколько это нужно американским организаторам.Вот только политика тем и интересна, что любой инструмент тут можно повернуть против его создателя, а открыв ящик Пандоры, крайне затруднительно удержать под контролем его содержимое.Текущий опыт США, на собственном опыте проверяющих возможности технологии "цветных революций", служит тому очередным подтверждением. А там и до иностранцев, которые захотят на самом деле повлиять на выбор хозяина Белого дома, может дойти.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ssha-1577850842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ssha-1579202313.html

https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html

https://ria.ru/20161117/1481532590.html

https://ria.ru/20200922/bayden-1577618504.html

https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html

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