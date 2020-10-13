Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html
Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента
Президентская кампания в США идет своим чередом. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:00
2020-10-13T08:07
лондон
сша
авторы
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579454630_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_c69523cc1d6a0ad35f3c5b82890f2a65.jpg
Президентская кампания в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> идет своим чередом.Журнал Vogue написал в Instagram, что <a href="https://www.instagram.com/p/CGLLcEdlde6/?hl=ru" target="_blank">"мода — это политика"</a>, и призвал покупать мерч, созданный "19 ведущими модельерами страны" в поддержку <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камалы Харрис</a>. В конце поста издание осознало, что чего-то не хватает, и напомнило о необходимости прийти на выборы.Не остаются в стороне и иностранные деятели.Подросшая с прошлого года шведская экоактивистка <a href="http://ria.ru/person_greta-tunberg/" target="_blank" data-auto="true">Грета Тунберг</a> также отметилась агитацией в пользу кандидата от Демократической партии. Она предпочла использовать в качестве рупора Twitter, где экспрессивно <a href="https://ria.ru/20201010/tunberg-1579198965.html" target="_blank">выразила</a> свою мысль: "Я имею в виду… ну знаете… черт! Просто организуйтесь и заставьте всех голосовать #Байден".С девушкой работают настоящие профессионалы своего дела, среди прочего эффектно использующие хештег.Более тонко действовали другие селебрити — герцог и герцогиня Сассекские, больше известные под именами принц Гарри и <a href="http://ria.ru/person_Megan_Markl/" target="_blank" data-auto="true">Меган Маркл</a> и ныне проживающие в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>. В конце сентября они <a href="https://lt.sputniknews.ru/video/20200924/13220778/Video-printsa-Garri-i-Megan-Markl-o-vyborakh-v-USA-sprovotsirovalo-skandal.html" target="_blank">записали видео</a>, в котором призвали граждан США прийти на избирательные участки в день выборов.Правда, резонанс оказался в основном не тот, на который явно был расчет. Меган Маркл в прошлом неоднократно высказывалась негативно в адрес американского президента. Гарри же и вовсе не является гражданином США. К тому же, сохраняя за собой герцогский титул, своим выступлением пара нарушила базовое правило британской королевской семьи о неучастии в политике, тем более другого государства. А в формально нейтральных формулировках их обращения легко усматривается прозрачная поддержка все того же Джо Байдена.Так что из-за ролика Гарри и Меган превратились в мишень для общественного недовольства. На днях Джейсон Смит, один из республиканцев — членов палаты представителей, <a href="https://twitter.com/RepJasonSmith/status/1314597066178547714" target="_blank">направил</a> официальное обращение послу <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в США <a href="http://ria.ru/person_Karen_Pirs/" target="_blank" data-auto="true">Карен Пирс</a>, в котором выразил обеспокоенность вмешательством супругов в президентские выборы.Британские таблоиды пишут, что поведением пары крайне недовольны и в Букингемском дворце. Более того, по слухам, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8825367/Prince-Harry-face-telling-Queen-Palace-staff-told-prepare-return.html" target="_blank">Гарри уже вызван на ковер</a> к королеве Елизавете, которая намерена устроить ему обструкцию за недопустимые для членов монаршего семейства действия.В то же время понятно, что по современным меркам ничего из ряда вон выходящего внук своей бабушки не совершил.На прошлых президентских выборах в США <a href="https://ria.ru/20160916/1477091160.html" target="_blank">мэр Лондона Садик Хан открыто поддержал Хиллари Клинтон</a>. Он, конечно, не принадлежит к королевской фамилии, но куда более официальное лицо, нежели шестой номер в линии наследования британского престола.Да и вообще, за последние двенадцать лет привлечение иностранных лидеров общественного мнения для поддержки кандидатов от Демократической партии стало обыденностью. Двенадцать и восемь лет назад все прогрессивное человечество открыто и самым активным образом болело за <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обаму</a>, первого чернокожего в Белом доме. Агитационная истерика либералов планеты четырехлетней давности за Хиллари Клинтон, первую женщину — претендента на Овальный кабинет, свежа в памяти многих. К делу тогда привлекались любые влиятельные общественно-политические фигуры, деятели культуры и просто знаменитости вне зависимости от гражданства и места проживания.Так что нынешняя агитационная кампания в поддержку Джо Байдена просто продолжает сложившуюся многолетнюю практику.С этой точки зрения новыми гранями начинают играть уже набившие оскомину обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Обычно их воспринимают как отражение внешнеполитической привычки Соединенных Штатов бесцеремонно влезать в выборные процессы в других странах.Однако запустили-то эту тему во внутреннюю политику и постоянно поддерживают ее в активном состоянии именно демократы, недовольные избранием <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, — те самые демократы, которые уже давным-давно сделали стандартной практикой влияние иностранцев на выбор американцами главы своего государства.Разумеется, авторы данной технологии уверены, что никакой угрозы суверенитету Соединенных Штатов она не несет, так как иностранцы в данном случае выступают в качестве инструмента, который используется ровно настолько, насколько это нужно американским организаторам.Вот только политика тем и интересна, что любой инструмент тут можно повернуть против его создателя, а открыв ящик Пандоры, крайне затруднительно удержать под контролем его содержимое.Текущий опыт США, на собственном опыте проверяющих возможности технологии "цветных революций", служит тому очередным подтверждением. А там и до иностранцев, которые захотят на самом деле повлиять на выбор хозяина Белого дома, может дойти.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ssha-1577850842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ssha-1579202313.html
https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html
https://ria.ru/20161117/1481532590.html
https://ria.ru/20200922/bayden-1577618504.html
https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html
1
лондон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579454630_224:0:2953:2047_1400x0_80_0_0_ac0c47af0ac0bdc4459d728594b031a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента

08:00 13.10.2020 (обновлено: 08:07 13.10.2020)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque 
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Президентская кампания в США идет своим чередом.
Журнал Vogue написал в Instagram, что "мода — это политика", и призвал покупать мерч, созданный "19 ведущими модельерами страны" в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. В конце поста издание осознало, что чего-то не хватает, и напомнило о необходимости прийти на выборы.
Американский актер Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:03
"Лучший выбор". Дуэйн Джонсон публично поддержал Джо Байдена
Не остаются в стороне и иностранные деятели.
Подросшая с прошлого года шведская экоактивистка Грета Тунберг также отметилась агитацией в пользу кандидата от Демократической партии. Она предпочла использовать в качестве рупора Twitter, где экспрессивно выразила свою мысль: "Я имею в виду… ну знаете… черт! Просто организуйтесь и заставьте всех голосовать #Байден".
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 18:20
"Выборы выше этого". Тунберг поддержала кандидата президентской гонки США
С девушкой работают настоящие профессионалы своего дела, среди прочего эффектно использующие хештег.
Более тонко действовали другие селебрити — герцог и герцогиня Сассекские, больше известные под именами принц Гарри и Меган Маркл и ныне проживающие в Лос-Анджелесе. В конце сентября они записали видео, в котором призвали граждан США прийти на избирательные участки в день выборов.
Правда, резонанс оказался в основном не тот, на который явно был расчет. Меган Маркл в прошлом неоднократно высказывалась негативно в адрес американского президента. Гарри же и вовсе не является гражданином США. К тому же, сохраняя за собой герцогский титул, своим выступлением пара нарушила базовое правило британской королевской семьи о неучастии в политике, тем более другого государства. А в формально нейтральных формулировках их обращения легко усматривается прозрачная поддержка все того же Джо Байдена.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 11:02Шоубиз
Принц Гарри и Меган Маркл не намерены становиться героями реалити-шоу
Так что из-за ролика Гарри и Меган превратились в мишень для общественного недовольства. На днях Джейсон Смит, один из республиканцев — членов палаты представителей, направил официальное обращение послу Великобритании в США Карен Пирс, в котором выразил обеспокоенность вмешательством супругов в президентские выборы.
Британские таблоиды пишут, что поведением пары крайне недовольны и в Букингемском дворце. Более того, по слухам, Гарри уже вызван на ковер к королеве Елизавете, которая намерена устроить ему обструкцию за недопустимые для членов монаршего семейства действия.
В то же время понятно, что по современным меркам ничего из ряда вон выходящего внук своей бабушки не совершил.
На прошлых президентских выборах в США мэр Лондона Садик Хан открыто поддержал Хиллари Клинтон. Он, конечно, не принадлежит к королевской фамилии, но куда более официальное лицо, нежели шестой номер в линии наследования британского престола.
Чайка летит над Темзой в Лондоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2016
17 ноября 2016, 00:27
Мэр Лондона пригласил в город желающих покинуть США после победы ТрампаСтолица Великобритании открыта для тех, кто хочет эмигрировать из США после победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах, заявил лондонский глава Садик Хан.
Да и вообще, за последние двенадцать лет привлечение иностранных лидеров общественного мнения для поддержки кандидатов от Демократической партии стало обыденностью. Двенадцать и восемь лет назад все прогрессивное человечество открыто и самым активным образом болело за Барака Обаму, первого чернокожего в Белом доме. Агитационная истерика либералов планеты четырехлетней давности за Хиллари Клинтон, первую женщину — претендента на Овальный кабинет, свежа в памяти многих. К делу тогда привлекались любые влиятельные общественно-политические фигуры, деятели культуры и просто знаменитости вне зависимости от гражданства и места проживания.
Так что нынешняя агитационная кампания в поддержку Джо Байдена просто продолжает сложившуюся многолетнюю практику.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 18:16Президентские выборы в США — 2020
Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Байдена
С этой точки зрения новыми гранями начинают играть уже набившие оскомину обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Обычно их воспринимают как отражение внешнеполитической привычки Соединенных Штатов бесцеремонно влезать в выборные процессы в других странах.
Однако запустили-то эту тему во внутреннюю политику и постоянно поддерживают ее в активном состоянии именно демократы, недовольные избранием Дональда Трампа, — те самые демократы, которые уже давным-давно сделали стандартной практикой влияние иностранцев на выбор американцами главы своего государства.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 18:36Президентские выборы в США — 2020
В Белом доме заявили, что Россия обязалась не вмешиваться в выборы в США
Разумеется, авторы данной технологии уверены, что никакой угрозы суверенитету Соединенных Штатов она не несет, так как иностранцы в данном случае выступают в качестве инструмента, который используется ровно настолько, насколько это нужно американским организаторам.
Вот только политика тем и интересна, что любой инструмент тут можно повернуть против его создателя, а открыв ящик Пандоры, крайне затруднительно удержать под контролем его содержимое.
Текущий опыт США, на собственном опыте проверяющих возможности технологии "цветных революций", служит тому очередным подтверждением. А там и до иностранцев, которые захотят на самом деле повлиять на выбор хозяина Белого дома, может дойти.
 
Обсудить1
ЛондонСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56СК оценит законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку
09:52Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
Лента новостейМолния