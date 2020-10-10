Грета Тунберг призвала голосовать за Байдена на выборах в США
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Семнадцатилетняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена", - написала Тунберг в Twitter.
I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020
From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!
Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
В декабре активистка стала "Человеком года – 2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг "Человеком года – 2019", назвав победу экоактивистки "нелепой".
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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