https://ria.ru/20201010/tunberg-1579198965.html

Грета Тунберг призвала голосовать за Байдена на выборах в США

Семнадцатилетняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:51

2020-10-10T17:51

2020-10-10T17:51

президентские выборы в сша — 2020

грета тунберг

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Семнадцатилетняя шведская экоактивистка <a href="http://ria.ru/person_greta-tunberg/" target="_blank" data-auto="true">Грета Тунберг</a> призвала голосовать на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за кандидата от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>."Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена", - написала Тунберг в <a href="https://twitter.com/gretathunberg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.В декабре активистка стала "Человеком года – 2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал признание Тунберг "Человеком года – 2019", назвав победу экоактивистки "нелепой".Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20200824/tunberg-1576264095.html

sizif8 Какое грязное вмешательство в американские выборы. 96

Andrey Bobrov Выпороть и в угол. 72

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грета тунберг, дональд трамп, джо байден, сша, в мире