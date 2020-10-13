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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201013/volokolamsk-1579534664.html
В Волоколамске в декабре завершат строительство школы на 550 мест
Строительство школы на 550 мест в подмосковном Волоколамске завершат в декабре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:57
2020-10-13T10:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
волоколамск
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Строительство школы на 550 мест в подмосковном Волоколамске завершат в декабре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса <a href="https://ria.ru/mo" target="_blank">Московской области</a>."На данный момент готовность объекта образования составляет 68%. В строительстве задействовано более 160 рабочих. Они проводят кровельные и фасадные работы, отделку помещений, выполняют монтаж инженерных коммуникаций. Кроме того, выполняется благоустройство территории школы. Строительство планируется завершить в декабре", - приводятся слова главы регионального стройкомплекса Владимира Локтева.В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с размещением спортивного ядра с беговыми дорожками, детскими игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха. Помимо просторных учебных классов, в здании предусмотрена лаборатория, спортивный и актовый зал, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещений.
https://realty.ria.ru/20201012/podolsk-1579359789.html
московская область (подмосковье)
волоколамск
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Новости
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московская область (подмосковье), волоколамск

В Волоколамске в декабре завершат строительство школы на 550 мест

10:57 13.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Строительство школы на 550 мест в подмосковном Волоколамске завершат в декабре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"На данный момент готовность объекта образования составляет 68%. В строительстве задействовано более 160 рабочих. Они проводят кровельные и фасадные работы, отделку помещений, выполняют монтаж инженерных коммуникаций. Кроме того, выполняется благоустройство территории школы. Строительство планируется завершить в декабре", - приводятся слова главы регионального стройкомплекса Владимира Локтева.
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12 октября, 10:28Новости Подмосковья
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В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с размещением спортивного ядра с беговыми дорожками, детскими игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха. Помимо просторных учебных классов, в здании предусмотрена лаборатория, спортивный и актовый зал, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещений.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Волоколамск
 
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