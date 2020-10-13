https://ria.ru/20201013/volna-1579544853.html

ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире

Виды и формы коронавируса показывают, что второй волны пандемии COVID-19 нет, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:45

2020-10-13T11:45

2020-10-13T15:54

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коронавирус в россии

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воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Виды и формы коронавируса показывают, что второй волны пандемии COVID-19 нет, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.По ее словам, "есть страны, где (в настоящее время. — Прим. ред.) наблюдается рост (числа заболевших коронавирусом. — Прим. ред.), но есть и страны, где идет снижение". "Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших. — Прим. ред.)", — отметила представитель <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.Ницан обратила внимание, что "многие не осознают того, что коронавирус — очень угрожающая болезнь" ввиду того, что только пять процентов населения в мире заболели критическим образом. "Но эти пять процентов страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело", — добавила Ницан.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html

Voffka T конечно нет, это просто сезонная болячка 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире