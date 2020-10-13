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В Крыму военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:09
2020-10-13T17:38
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.По факту случившегося командование Черноморского флота начало проверку. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
https://ria.ru/20201013/shoygu-1579536542.html
Бывает и такое. Сонный,ночью с пришедший с поста. При разряжании оружия не отстегнув магазин передергивает затвор и нажимает спусковой крючок...Раздается выстрел а то и очередь...У нас такое было в карауле во время срочной службы.
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Поспорили,чей Крым..
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РИА Новости
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происшествия

В Крыму военнослужащий случайно застрелил сослуживца

16:09 13.10.2020 (обновлено: 17:38 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости. Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту", — сказал он.

По факту случившегося командование Черноморского флота начало проверку. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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