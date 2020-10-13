https://ria.ru/20201013/voennyy-1579603542.html

В Крыму военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:09

2020-10-13T16:09

2020-10-13T17:38

происшествия

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_e23aa430c3e5f0ce5a3c0dd7a6429baf.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.По факту случившегося командование Черноморского флота начало проверку. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

https://ria.ru/20201013/shoygu-1579536542.html

Деда Паша

Бывает и такое. Сонный,ночью с пришедший с поста. При разряжании оружия не отстегнув магазин передергивает затвор и нажимает спусковой крючок...Раздается выстрел а то и очередь...У нас такое было в карауле во время срочной службы.

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