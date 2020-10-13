https://ria.ru/20201013/voda-1579652133.html

В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище введен в Севастополе, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:08

2020-10-13T20:08

2020-10-13T20:08

михаил развожаев

симферополь

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище введен в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, сообщает пресс-служба правительства города."В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.При этом, по словам исполняющего обязанности вице-губернатора города Владимира Базарова, запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллиона кубометров воды. "Если 7 миллионов кубометров неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - сказал Базаров.В свою очередь губернатор Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> отметил, что на уровне президента страны все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. "Ряд первоочередных мероприятий – переброска воды с Кадыковского карьера – до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора – до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты - приступаем к работам со следующей недели", - отметил губернатор.Кроме того, в рамках первоочередных мер будут проведены работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, а также геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя."Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не вводятся", - подчеркнули в правительстве.Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html

https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html

Ирина Милая Денег и воды нету..и хорошего вам настроения..Крымская осень,однако...🤔 57

Иван Иванов Крым страдает без воды, без воды Северо-Крымского канала. А наши власти поставляют на Украину нефть, газ, уголь, эл.энергию, металлы, химию, удобрения, продукты и т.д. и т.п. фактически спонсируя фашиствующий режим на Украине. Да только заявление зимой, что если не откроют канал перекроем газ, сразу же сами хохлы снесли этих фашистов у власти... Но личные карманы набиваемые от экспорта властями и олигархами намного важнее, чем какие-то там крымчане. 45

11

симферополь

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, симферополь, севастополь, общество