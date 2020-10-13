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https://ria.ru/20201013/voda-1579616921.html
Создана установка для получения питьевой воды из воздуха
Американские ученые вместе с коллегами из Южной Кореи разработали прототип установки, вырабатывающей воду из воздуха даже при очень невысокой влажности... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:00
2020-10-13T18:03
риа наука
физика
открытия - риа наука
массачусетский технологический институт
технологии
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые вместе с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> разработали прототип установки, вырабатывающей воду из воздуха даже при очень невысокой влажности. Источником энергии для нее служит солнечная батарея. Описание разработки приведено в журнале <a href="https://www.cell.com/joule/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">Joule</a>.Исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Massachusetskijj_tekhnologicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетского технологического института</a> (MIT) три года назад создали концепцию системы, которая, используя суточные перепады температур, собирала ночью влагу на поверхности адсорбирующего материала. На следующий день, когда материал нагревался солнечным светом, вода выходила из структуры адсорбента, конденсируясь на нижней теневой стороне сборной пластины.Изначально в качестве адсорбента ученые применяли металлоорганические каркасы — дорогие и не очень производительные. В новом варианте установки используется природный адсорбирующий материал цеолит — микропористый алюмофосфат железа. Он широко доступен, стабилен и высокоэффективный. Кроме того, система стала двухступенчатой — разработчики добавили вторую стадию десорбции и конденсации. Батарея собирает солнечное тепло на поверхности системы и нагревает цеолит, который отдает влагу, накопленную за ночь, в виде пара. Пар конденсируется на медной пластине коллектора, расположенной над вторым слоем цеолита. И при этом также выделяется тепло, которое используется для высвобождения водяного пара из второго цеолитового слоя. Капли воды, собранные с обоих слоев, направляются в резервуар.Производительность системы составляет около 0,8 литра воды на квадратный метр в день, что вдвое больше по сравнению с более ранней версией. Точные показатели зависят от местных колебаний температуры, солнечного потока и влажности. Авторы отмечают, что во время испытаний прототипа на крыше Массачусетского технологического института показатели были существенно выше. Но даже плановой производительности, по их мнению, достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой несколько человек в отдаленных засушливых районах с ограниченным доступом к электричеству.Кроме того, уже сейчас известны материалы, которые имеют адсорбцию примерно в пять раз большую, чем цеолит, и их использование, по мнению ученых, приведет к соответствующему увеличению выхода воды. Подобные двухступенчатые системы использовались ранее в других областях, например, для опреснения. "Но никто не пошел по пути их использования для сбора атмосферной воды", — приводятся в пресс-релизе MIT слова руководителя исследования, профессора Эвелин Ван (Evelyn Wang).Существующие системы сбора воды из тумана и росы работают только в условиях высокой влажности — не менее 50 процентов — и очень энергоемкие, так как требуют постоянного охлаждения конденсационных поверхностей. Новая же установка может работать даже в сухих регионах, используя лишь тепло солнца или другого природного источника.Ученые продолжают работу над улучшением материалов и конструкции устройства, а также адаптацией его к конкретным практическим ситуациям. В частности, они разрабатывают портативную версию для полевых экспедиций.
https://ria.ru/20200917/voda-1577410292.html
https://ria.ru/20200914/nanodvigatel-1577227375.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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физика, открытия - риа наука, массачусетский технологический институт, технологии

Создана установка для получения питьевой воды из воздуха

18:00 13.10.2020 (обновлено: 18:03 13.10.2020)
 
© Фото : Массачусетский технологический институтДвухступенчатая система сбора воды, установленная на крыше Массачусетского технологического института
Двухступенчатая система сбора воды, установленная на крыше Массачусетского технологического института - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Массачусетский технологический институт
Двухступенчатая система сбора воды, установленная на крыше Массачусетского технологического института
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американские ученые вместе с коллегами из Южной Кореи разработали прототип установки, вырабатывающей воду из воздуха даже при очень невысокой влажности. Источником энергии для нее служит солнечная батарея. Описание разработки приведено в журнале Joule.
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) три года назад создали концепцию системы, которая, используя суточные перепады температур, собирала ночью влагу на поверхности адсорбирующего материала. На следующий день, когда материал нагревался солнечным светом, вода выходила из структуры адсорбента, конденсируясь на нижней теневой стороне сборной пластины.
Изначально в качестве адсорбента ученые применяли металлоорганические каркасы — дорогие и не очень производительные. В новом варианте установки используется природный адсорбирующий материал цеолит — микропористый алюмофосфат железа. Он широко доступен, стабилен и высокоэффективный.
Кроме того, система стала двухступенчатой — разработчики добавили вторую стадию десорбции и конденсации. Батарея собирает солнечное тепло на поверхности системы и нагревает цеолит, который отдает влагу, накопленную за ночь, в виде пара. Пар конденсируется на медной пластине коллектора, расположенной над вторым слоем цеолита. И при этом также выделяется тепло, которое используется для высвобождения водяного пара из второго цеолитового слоя. Капли воды, собранные с обоих слоев, направляются в резервуар.
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Производительность системы составляет около 0,8 литра воды на квадратный метр в день, что вдвое больше по сравнению с более ранней версией. Точные показатели зависят от местных колебаний температуры, солнечного потока и влажности. Авторы отмечают, что во время испытаний прототипа на крыше Массачусетского технологического института показатели были существенно выше. Но даже плановой производительности, по их мнению, достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой несколько человек в отдаленных засушливых районах с ограниченным доступом к электричеству.
Кроме того, уже сейчас известны материалы, которые имеют адсорбцию примерно в пять раз большую, чем цеолит, и их использование, по мнению ученых, приведет к соответствующему увеличению выхода воды.
Подобные двухступенчатые системы использовались ранее в других областях, например, для опреснения. "Но никто не пошел по пути их использования для сбора атмосферной воды", — приводятся в пресс-релизе MIT слова руководителя исследования, профессора Эвелин Ван (Evelyn Wang).
Существующие системы сбора воды из тумана и росы работают только в условиях высокой влажности — не менее 50 процентов — и очень энергоемкие, так как требуют постоянного охлаждения конденсационных поверхностей. Новая же установка может работать даже в сухих регионах, используя лишь тепло солнца или другого природного источника.
Ученые продолжают работу над улучшением материалов и конструкции устройства, а также адаптацией его к конкретным практическим ситуациям. В частности, они разрабатывают портативную версию для полевых экспедиций.
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