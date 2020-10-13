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Новый водозабор построят для водоснабжения Севастополя
Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения Севастополя, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:06
2020-10-13T14:06
михаил развожаев
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил губернатор города <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a>.По его словам, подготовительные работы по строительству уже начались.Развожаев отметил, что благодаря поручениям президента и решениям правительства страны на мероприятия по преодолению водного дефицита в Севастополе - строительство водозабора на реке Бельбек и проект переброски воды из Кадыковского карьера - выделено почти 5 миллиардов рублей."Уверен, что реализованы эти проекты будут в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html
https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html
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михаил развожаев, севастополь, общество

Новый водозабор построят для водоснабжения Севастополя

14:06 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения Севастополя, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Строительство водозаборного сооружения на реке Бельбек, помимо дополнительной воды для города, позволит уже в следующем году обеспечить водой село Камышлы. Дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось - в 2023-2024 годах", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.
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По его словам, подготовительные работы по строительству уже начались.
"Работы будут выполнены военными строителями, что позволит создать полноценный комплекс дополнительного водоснабжения города. Важно, что система спроектирована таким образом, что в итоге вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд", - подчеркнул губернатор.
Развожаев отметил, что благодаря поручениям президента и решениям правительства страны на мероприятия по преодолению водного дефицита в Севастополе - строительство водозабора на реке Бельбек и проект переброски воды из Кадыковского карьера - выделено почти 5 миллиардов рублей.
"Уверен, что реализованы эти проекты будут в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.
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Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.
 
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Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
 
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