https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html
Новый водозабор построят для водоснабжения Севастополя
Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения Севастополя, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:06
2020-10-13T14:06
2020-10-13T14:06
михаил развожаев
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_58cffc1e8fcc63548ca444be0561cb0a.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил губернатор города <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a>.По его словам, подготовительные работы по строительству уже начались.Развожаев отметил, что благодаря поручениям президента и решениям правительства страны на мероприятия по преодолению водного дефицита в Севастополе - строительство водозабора на реке Бельбек и проект переброски воды из Кадыковского карьера - выделено почти 5 миллиардов рублей."Уверен, что реализованы эти проекты будут в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html
https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html
8
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_3f7649ff92b891b8e4d6b3d03c7e9485.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости.
Водозабор с очистными сооружениями построят на реке Бельбек для дополнительного водоснабжения Севастополя
, столкнувшегося с вододефицитом из-за засухи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев
.
"Строительство водозаборного сооружения на реке Бельбек, помимо дополнительной воды для города, позволит уже в следующем году обеспечить водой село Камышлы. Дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось - в 2023-2024 годах", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, подготовительные работы по строительству уже начались.
"Работы будут выполнены военными строителями, что позволит создать полноценный комплекс дополнительного водоснабжения города. Важно, что система спроектирована таким образом, что в итоге вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд", - подчеркнул губернатор.
Развожаев отметил, что благодаря поручениям президента и решениям правительства страны на мероприятия по преодолению водного дефицита в Севастополе - строительство водозабора на реке Бельбек и проект переброски воды из Кадыковского карьера - выделено почти 5 миллиардов рублей.
"Уверен, что реализованы эти проекты будут в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.
Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.
Ранее Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе
и двух районах Крыма с августа введена режимная подача воды в дома.