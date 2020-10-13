https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html

Найден вирус-вымогатель, который грозит пользователю смартфона полицией

Исследователи Microsoft 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС Android. О находке... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:13

2020-10-13T15:13

2020-10-13T15:13

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Исследователи <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. О находке группы <u><a href="https://www.microsoft.com/security/blog/2020/10/08/sophisticated-new-android-malware-marks-the-latest-evolution-of-mobile-ransomware/">сообщает</a></u> Microsoft.Подцепить вирус довольно легко — достаточно зайти на сомнительный сайт и нажать на всплывающий баннер. Или, установить взломанную программу или игру, чем часто грешат пользователи Android. Новое вредоносное ПО MalLocker.B умеет эффективно обходить многие доступные средства защиты, обеспечивая низкий уровень обнаружения.Зараженный смартфон или планшет потребует перечислить деньги мошенникам, чтобы устройство было разблокировано — MalLocker.B занимает весь экран, не давая ни ответить на звонок, ни переключиться на другое приложение. Более того, мошенники выдают свой вирус за программное обеспечение от МВД РФ, пугая юзера тем, что он должен заплатить штраф, в противном случае за ним отправят наряд полиции.Исследователи подчеркнули, что вирус не способен проникнуть в официальный магазин приложений <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play Store. А вот в скачанных на стороне программах и играх этот MalLocker.B может и попасться.

https://ria.ru/20190610/1555427864.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, microsoft corporation, google, google android, технологии