https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html
Найден вирус-вымогатель, который грозит пользователю смартфона полицией
Исследователи Microsoft 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС Android. О находке... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:13
2020-10-13T15:13
2020-10-13T15:13
риа наука
хакеры
microsoft corporation
google
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149747/83/1497478369_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_01d21a14200a0ed1b22d509a60e67dd4.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Исследователи <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. О находке группы <u><a href="https://www.microsoft.com/security/blog/2020/10/08/sophisticated-new-android-malware-marks-the-latest-evolution-of-mobile-ransomware/">сообщает</a></u> Microsoft.Подцепить вирус довольно легко — достаточно зайти на сомнительный сайт и нажать на всплывающий баннер. Или, установить взломанную программу или игру, чем часто грешат пользователи Android. Новое вредоносное ПО MalLocker.B умеет эффективно обходить многие доступные средства защиты, обеспечивая низкий уровень обнаружения.Зараженный смартфон или планшет потребует перечислить деньги мошенникам, чтобы устройство было разблокировано — MalLocker.B занимает весь экран, не давая ни ответить на звонок, ни переключиться на другое приложение. Более того, мошенники выдают свой вирус за программное обеспечение от МВД РФ, пугая юзера тем, что он должен заплатить штраф, в противном случае за ним отправят наряд полиции.Исследователи подчеркнули, что вирус не способен проникнуть в официальный магазин приложений <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play Store. А вот в скачанных на стороне программах и играх этот MalLocker.B может и попасться.
https://ria.ru/20190610/1555427864.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149747/83/1497478369_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_ca92442c3a8b002bec187b740490ec4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хакеры, microsoft corporation, google, google android, технологии