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РИА Наука
https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html
Найден вирус-вымогатель, который грозит пользователю смартфона полицией
Исследователи Microsoft 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС Android. О находке... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:13
2020-10-13T15:13
риа наука
хакеры
microsoft corporation
google
google android
технологии
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Исследователи <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. О находке группы <u><a href="https://www.microsoft.com/security/blog/2020/10/08/sophisticated-new-android-malware-marks-the-latest-evolution-of-mobile-ransomware/">сообщает</a></u> Microsoft.Подцепить вирус довольно легко — достаточно зайти на сомнительный сайт и нажать на всплывающий баннер. Или, установить взломанную программу или игру, чем часто грешат пользователи Android. Новое вредоносное ПО MalLocker.B умеет эффективно обходить многие доступные средства защиты, обеспечивая низкий уровень обнаружения.Зараженный смартфон или планшет потребует перечислить деньги мошенникам, чтобы устройство было разблокировано — MalLocker.B занимает весь экран, не давая ни ответить на звонок, ни переключиться на другое приложение. Более того, мошенники выдают свой вирус за программное обеспечение от МВД РФ, пугая юзера тем, что он должен заплатить штраф, в противном случае за ним отправят наряд полиции.Исследователи подчеркнули, что вирус не способен проникнуть в официальный магазин приложений <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play Store. А вот в скачанных на стороне программах и играх этот MalLocker.B может и попасться.
https://ria.ru/20190610/1555427864.html
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хакеры, microsoft corporation, google, google android, технологии

Найден вирус-вымогатель, который грозит пользователю смартфона полицией

15:13 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя
Глобальная атака вируса-вымогателя - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Исследователи Microsoft 365 Defender обнаружила новое вредоносное программное обеспечение, которое угрожает пользователям девайсов на ОС Android. О находке группы сообщает Microsoft.
Подцепить вирус довольно легко — достаточно зайти на сомнительный сайт и нажать на всплывающий баннер. Или, установить взломанную программу или игру, чем часто грешат пользователи Android. Новое вредоносное ПО MalLocker.B умеет эффективно обходить многие доступные средства защиты, обеспечивая низкий уровень обнаружения.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 07:29
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Зараженный смартфон или планшет потребует перечислить деньги мошенникам, чтобы устройство было разблокировано — MalLocker.B занимает весь экран, не давая ни ответить на звонок, ни переключиться на другое приложение. Более того, мошенники выдают свой вирус за программное обеспечение от МВД РФ, пугая юзера тем, что он должен заплатить штраф, в противном случае за ним отправят наряд полиции.
Исследователи подчеркнули, что вирус не способен проникнуть в официальный магазин приложений Google Play Store. А вот в скачанных на стороне программах и играх этот MalLocker.B может и попасться.
 
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РИА НаукахакерыMicrosoft CorporationGoogleGoogle AndroidТехнологии
 
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