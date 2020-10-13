https://ria.ru/20201013/valday-1579501314.html

Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо... РИА Новости, 13.10.2020

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2020-10-13T00:13

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

виталий наумкин

сергей лавров

андрей быстрицкий

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Международный дискуссионный клуб "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_k" target="_blank">Валдай</a>" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо экспертов примет участие министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Презентацию доклада откроет председатель Совета Фонда клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bystrickijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Быстрицкий</a>, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года, выбранных Советом Академии Клуба в ходе тайного голосования.Как сообщили ранее организаторы, презентация доклада состоится в 16.00 мск 13 октября. Главным спикером заявлен глава МИД России Сергей Лавров. Помимо Лаврова, в презентации примут участие лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Naumkin/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Наумкин</a>, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен и профессор Калифорнийского университета и мени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин.По словам организаторов мероприятия, события 2020 года стали потрясением для всего мира. По мнению авторов доклада, наиболее сдержанная оценка заключается в том, что пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно."По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества", - отмечают организаторы.Как напомнили организаторы, международный дискуссионный клуб "Валдай" этой весной уже выпустил весной этого доклад на тему "Не одичать в "осыпающемся мире" с экспресс-анализом новой ситуации, который, по мнению авторов, получился тревожным. Как отмечают организаторы, эксперты клуба "Валдай" попытались заглянуть в будущее, надеясь на способность человечества найти новые способы решения проблем, которые касаются всех.Новый доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история", презентация которого состоится 13 октября, написан в необычном для международного дискуссионного клуб "Валдай" жанре, который его авторы называют утопией. В новом докладе авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые всё чаще предрекают алармисты?Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

https://ria.ru/20191005/1559456777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191003/1559417798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", виталий наумкин, сергей лавров, андрей быстрицкий, москва, политика