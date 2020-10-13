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Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:13
2020-10-13T00:13
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
виталий наумкин
сергей лавров
андрей быстрицкий
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Международный дискуссионный клуб "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_k" target="_blank">Валдай</a>" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо экспертов примет участие министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Презентацию доклада откроет председатель Совета Фонда клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bystrickijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Быстрицкий</a>, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года, выбранных Советом Академии Клуба в ходе тайного голосования.Как сообщили ранее организаторы, презентация доклада состоится в 16.00 мск 13 октября. Главным спикером заявлен глава МИД России Сергей Лавров. Помимо Лаврова, в презентации примут участие лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Naumkin/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Наумкин</a>, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен и профессор Калифорнийского университета и мени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин.По словам организаторов мероприятия, события 2020 года стали потрясением для всего мира. По мнению авторов доклада, наиболее сдержанная оценка заключается в том, что пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно."По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества", - отмечают организаторы.Как напомнили организаторы, международный дискуссионный клуб "Валдай" этой весной уже выпустил весной этого доклад на тему "Не одичать в "осыпающемся мире" с экспресс-анализом новой ситуации, который, по мнению авторов, получился тревожным. Как отмечают организаторы, эксперты клуба "Валдай" попытались заглянуть в будущее, надеясь на способность человечества найти новые способы решения проблем, которые касаются всех.Новый доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история", презентация которого состоится 13 октября, написан в необычном для международного дискуссионного клуб "Валдай" жанре, который его авторы называют утопией. В новом докладе авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые всё чаще предрекают алармисты?Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", виталий наумкин, сергей лавров, андрей быстрицкий, москва, политика

Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"

00:13 13.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет презентацию своего нового доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история", в которой помимо экспертов примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Презентацию доклада откроет председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года, выбранных Советом Академии Клуба в ходе тайного голосования.
Как сообщили ранее организаторы, презентация доклада состоится в 16.00 мск 13 октября. Главным спикером заявлен глава МИД России Сергей Лавров. Помимо Лаврова, в презентации примут участие лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен и профессор Калифорнийского университета и мени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин.
По словам организаторов мероприятия, события 2020 года стали потрясением для всего мира. По мнению авторов доклада, наиболее сдержанная оценка заключается в том, что пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно.
"По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества", - отмечают организаторы.
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Как напомнили организаторы, международный дискуссионный клуб "Валдай" этой весной уже выпустил весной этого доклад на тему "Не одичать в "осыпающемся мире" с экспресс-анализом новой ситуации, который, по мнению авторов, получился тревожным. Как отмечают организаторы, эксперты клуба "Валдай" попытались заглянуть в будущее, надеясь на способность человечества найти новые способы решения проблем, которые касаются всех.
Новый доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история", презентация которого состоится 13 октября, написан в необычном для международного дискуссионного клуб "Валдай" жанре, который его авторы называют утопией. В новом докладе авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые всё чаще предрекают алармисты?
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Виталий НаумкинСергей ЛавровАндрей БыстрицкийМоскваПолитика
 
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