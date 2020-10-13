https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579600012.html

В Минздраве рассказали, как переносится вакцина от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в большинстве случаев переносится удовлетворительно, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:53

2020-10-13T15:53

2020-10-13T18:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

оксана драпкина (врач)

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Российская вакцина от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" в большинстве случаев переносится удовлетворительно, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной профилактике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Она отметила, что очень часто звучат вопросы по поводу того, как вакцина переносится и можно ли заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется."На все эти наиболее частые вопросы есть ответы. Конечно, заразиться нельзя... Четко в инструкции написаны возможные побочные эффекты, которые есть, описаны те ситуации хронических заболеваний, при которых необходимо с осторожностью её использовать", - уточнила специалист Минздрава.Она также рассказала об исследовании антител, которые появляются при применении вакцины."Если обратиться уже к собственному опыту - безусловно, он небольшой, потому что вакцинация началась не так давно, - то могу сказать, что в общем-то у всех тех, кто прошёл уже 21 день вакцинации и на 42-й день, исследуются антитела. Антитела появляются, имеется в виду антитела класса G, в разном титре", - уточнила Драпкина.Она добавила, что вакцинация и изучение её результатов продолжаются. "Естественно, всё это регистрируется, всё затем будет подвергнуто тоже тщательному анализу", - заключила терапевт Минздрава.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество