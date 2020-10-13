https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579574524.html

Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях

Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:55

2020-10-13T13:55

2020-10-13T13:58

российский фонд прямых инвестиций

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество