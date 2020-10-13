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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579574524.html
Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях
Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:55
2020-10-13T13:58
российский фонд прямых инвестиций
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях

13:55 13.10.2020 (обновлено: 13:58 13.10.2020)
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении",- сказал Гинцбург на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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