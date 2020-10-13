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https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579567739.html
Онищенко прокомментировал приостановку испытания вакцины Johnson&Johnson
Сообщение о приостановке испытания вакцины от COVID-19 компанией Johnson&Johnson из-за болезни участника прозвучало угрожающе, если бы там была просто... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:27
2020-10-13T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
johnson & johnson
геннадий онищенко
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Сообщение о приостановке испытания вакцины от COVID-19 компанией <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a> из-за болезни участника прозвучало угрожающе, если бы там была просто аллергическая реакция, этого бы не сделали, заявил академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>.Johnson&amp;Johnson во вторник сообщила, что приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.Он добавил, что его эта тема очень интересует. "Но я нигде не нашел объяснения, что же было причиной, какое заболевание. Если это была просто аллергическая реакция, она бы точно не послужила для приостановки испытаний, значит, там что-то более серьезное. Я буду искать профессиональные источники, где этому будет дан комментарий", - сказал Онищенко.Также академик РАН добавил, что сам факт приостановки испытаний "из-за одного заболевания – это очень серьезно". "Это прежде всего говорит об уровне ответственности", - заключил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, johnson & johnson, геннадий онищенко, в мире

Онищенко прокомментировал приостановку испытания вакцины Johnson&Johnson

13:27 13.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Сообщение о приостановке испытания вакцины от COVID-19 компанией Johnson&Johnson из-за болезни участника прозвучало угрожающе, если бы там была просто аллергическая реакция, этого бы не сделали, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Johnson&Johnson во вторник сообщила, что приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.
"Это не первая остановка (испытаний). Мы буквально месяц назад комментировали приостановку, но она не столь угрожающе звучала. А в данном случае – в лоб, как говорится", - отметил Онищенко.
Он добавил, что его эта тема очень интересует. "Но я нигде не нашел объяснения, что же было причиной, какое заболевание. Если это была просто аллергическая реакция, она бы точно не послужила для приостановки испытаний, значит, там что-то более серьезное. Я буду искать профессиональные источники, где этому будет дан комментарий", - сказал Онищенко.
Также академик РАН добавил, что сам факт приостановки испытаний "из-за одного заболевания – это очень серьезно". "Это прежде всего говорит об уровне ответственности", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукГосдума РФJohnson & JohnsonГеннадий ОнищенкоВ мире
 
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