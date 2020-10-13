https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579566435.html

Гинцбург оценил ситуацию с поступлением "Спутник V" в гражданский оборот

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что к концу ноября - началу декабря миллионы доз вакцины "Спутник V" будут поступать в гражданский... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:22

2020-10-13T13:22

2020-10-13T13:22

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

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общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> выразил надежду, что к концу ноября - началу декабря миллионы доз вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>" будут поступать в гражданский оборот."Так что можно надеяться, что к концу ноября – началу декабря уже миллионы доз вакцины каждый месяц будут поступать в гражданский оборот", - сказал он на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".По словам Гинцбурга, можно предположить, что в течение 10-12 месяцев можно будет привить достаточное число россиян, чтобы создать защищенную прослойку населения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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