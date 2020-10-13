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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579550044.html
Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе
На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:08
2020-10-13T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Ранее сообщалось, что 15 октября ожидается регистрация вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". После этого пройдут пострегистрационные испытания с участием 30 тысяч человек, четверть из которых получат плацебо. Кроме того, предстоят еще испытания, в которых будут участвовать 150 человек старше 60 лет.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">Российским фондом прямых инвестиций</a>, получил название "Спутник V". Сейчас он также проходит пострегистрационные испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

12:08 13.10.2020 (обновлено: 15:43 13.10.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

"Сегодня уже российских вакцин в клинических исследованиях находится две и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", — сказал он.

Ранее сообщалось, что 15 октября ожидается регистрация вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". После этого пройдут пострегистрационные испытания с участием 30 тысяч человек, четверть из которых получат плацебо. Кроме того, предстоят еще испытания, в которых будут участвовать 150 человек старше 60 лет.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V". Сейчас он также проходит пострегистрационные испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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