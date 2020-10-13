https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579550044.html

Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе

На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:08

2020-10-13T12:08

2020-10-13T15:43

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> На этой неделе планируется зарегистрировать еще одну российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Ранее сообщалось, что 15 октября ожидается регистрация вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". После этого пройдут пострегистрационные испытания с участием 30 тысяч человек, четверть из которых получат плацебо. Кроме того, предстоят еще испытания, в которых будут участвовать 150 человек старше 60 лет.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">Российским фондом прямых инвестиций</a>, получил название "Спутник V". Сейчас он также проходит пострегистрационные испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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