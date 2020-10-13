https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579546058.html

Гинцбург прокомментировал приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson

Компания Johnson&Johnson, приостановившая испытания вакцины из-за болезни участника, должна разобраться и предоставить информацию, пока об этом ничего не... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:48

2020-10-13T11:48

2020-10-13T12:00

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александр гинцбург

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a>, приостановившая испытания вакцины из-за болезни участника, должна разобраться и предоставить информацию, пока об этом ничего не известно, заявил РИА Новости глава разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца, говорится в заявлении компании."Это задача той компании, которая проводит эти исследования. Они должны разобраться и опубликовать какую-то информацию, потому что нам с вами ничего не известно ни про этого испытуемого, ни про его предыдущие заболевания, ни про возраст, и абсолютно никакой информации нет, кроме того, что испытания приостановлены", - сказал Гинцбург.Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579536151.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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