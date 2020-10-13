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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507897.html
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T05:52
2020-10-13T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
johnson & johnson
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/">Johnson &amp; Johnson</a> приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее <a href="https://www.jnj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном сайте</a>.Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.Ранее стало известно, что Johnson &amp; Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе испытаний изучат "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания рассчитывает, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
А чему, собственно, удивляться? Это ж американцы. Они ж тупые. То ли дело наши! Разработали вакцину за две недели без каких-либо побочек и пытаются а втюхать ее Алжиру, Белоруссии и Берегу Слоновой Кости)
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Эта Американская компания много товаров производит в России
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, johnson & johnson, в мире

Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

05:52 13.10.2020 (обновлено: 08:27 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее официальном сайте.
"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования", — подчеркивается в пресс-релизе.
Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.
Ранее стало известно, что Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе испытаний изучат "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания рассчитывает, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Johnson & JohnsonВ мире
 
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