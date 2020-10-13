https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507897.html
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T05:52
2020-10-13T05:52
2020-10-13T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
johnson & johnson
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/">Johnson & Johnson</a> приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее <a href="https://www.jnj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном сайте</a>.Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.Ранее стало известно, что Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики. В ходе испытаний изучат "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания рассчитывает, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
Михаил Николанко
А чему, собственно, удивляться? Это ж американцы. Они ж тупые. То ли дело наши! Разработали вакцину за две недели без каких-либо побочек и пытаются а втюхать ее Алжиру, Белоруссии и Берегу Слоновой Кости)
79
Афанас Кукуев
Эта Американская компания много товаров производит в России
26
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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