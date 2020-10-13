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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/uspenskaya-1579555220.html
"Зрелище не для слабонервных": фанаты раскритиковали новое фото Успенской
Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новое фото, которое пользователи социальной сети подвергли жесткой критике. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:33
2020-10-13T12:33
шоубиз
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> разместила на своей странице в Instagram новое фото, которое пользователи социальной сети подвергли жесткой критике.На снимке 66-летняя звезда предстала в коротком бархатном платье, подчеркивающем ее фигуру. Вместе с ней в кадре позирует актриса Марина Федункив, о знакомстве с которой певица поведала в подписи к посту.— Сегодня на съемке состоялось еще одно приятное знакомство! Марина — прекрасный, светлый, а самое прекрасное, что смешной человек. Comedy Woman с тобой повезло! – отметила Успенская в социальной сети.Поклонники исполнительницы обрушились с критикой на ее внешний вид, упрекнув в фотошопе:— Уже тело не соответствует голове.— Зачем же так чудовищно фотошопить?— Мне одной так кажется, что голова по размеру не подходит к данному телу?— Зрелище не для слабонервных.
https://ria.ru/20200927/uspenskaya-1577828232.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
любовь успенская

"Зрелище не для слабонервных": фанаты раскритиковали новое фото Успенской

12:33 13.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новое фото, которое пользователи социальной сети подвергли жесткой критике.
На снимке 66-летняя звезда предстала в коротком бархатном платье, подчеркивающем ее фигуру. Вместе с ней в кадре позирует актриса Марина Федункив, о знакомстве с которой певица поведала в подписи к посту.
— Сегодня на съемке состоялось еще одно приятное знакомство! Марина — прекрасный, светлый, а самое прекрасное, что смешной человек. Comedy Woman с тобой повезло! – отметила Успенская в социальной сети.
Поклонники исполнительницы обрушились с критикой на ее внешний вид, упрекнув в фотошопе:
— Уже тело не соответствует голове.
— Зачем же так чудовищно фотошопить?
— Мне одной так кажется, что голова по размеру не подходит к данному телу?
— Зрелище не для слабонервных.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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ШоубизЛюбовь Успенская
 
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