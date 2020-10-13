https://ria.ru/20201013/usloviya-1579508384.html

Депутат Госдумы назвал три условия, при которых Россия избежит карантина

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с порталом ura.ru назвал три условия, при которых рост заболеваемости коронавирусом... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:15

2020-10-13T06:15

2020-10-13T08:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий морозов

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Названы три условия, при которых Россия избежит карантина

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687003_0:0:2928:1646_1400x0_80_0_0_8beeef963d488e6b0f2de9a1f8cdbd71.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a> в беседе с порталом <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ura.ru</a> назвал три условия, при которых рост заболеваемости коронавирусом сократится и Россия сможет избежать повторного жесткого карантина.Во-первых, по мнению парламентария, крайне важно, чтобы люди добросовестно соблюдали меры профилактики: носили маски, соблюдали социальную дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком. Кроме того, он считает, что на ситуации с эпидемией положительно скажется вакцинация от COVID-19 групп риска.Последним условием Морозов назвал сохранение баланса между подхватившими коронавирусную инфекцию и теми, кто страдает другими заболеваниями.По последним данным, число случаев COVID-19 в России превысило 1,3 миллиона, причем за последние сутки их выявили более 13 тысяч. Выздоровели более миллиона пациентов, умерли 22,7 тысячи человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201001/karantin-1578062851.html

Ден Валерьевич И этот черт будет ставить мне условия за ношения масок? Давно так не хохотал! Пусть себе намордник наденет, больно длинный язык 17

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий морозов, госдума рф, общество