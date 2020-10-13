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https://ria.ru/20201013/usloviya-1579508384.html
Депутат Госдумы назвал три условия, при которых Россия избежит карантина
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с порталом ura.ru назвал три условия, при которых рост заболеваемости коронавирусом... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T06:15
2020-10-13T08:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий морозов
госдума рф
общество
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Названы три условия, при которых Россия избежит карантина
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a> в беседе с порталом <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ura.ru</a> назвал три условия, при которых рост заболеваемости коронавирусом сократится и Россия сможет избежать повторного жесткого карантина.Во-первых, по мнению парламентария, крайне важно, чтобы люди добросовестно соблюдали меры профилактики: носили маски, соблюдали социальную дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком. Кроме того, он считает, что на ситуации с эпидемией положительно скажется вакцинация от COVID-19 групп риска.Последним условием Морозов назвал сохранение баланса между подхватившими коронавирусную инфекцию и теми, кто страдает другими заболеваниями.По последним данным, число случаев COVID-19 в России превысило 1,3 миллиона, причем за последние сутки их выявили более 13 тысяч. Выздоровели более миллиона пациентов, умерли 22,7 тысячи человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/karantin-1578062851.html
И этот черт будет ставить мне условия за ношения масок? Давно так не хохотал! Пусть себе намордник наденет, больно длинный язык
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий морозов, госдума рф, общество

Депутат Госдумы назвал три условия, при которых Россия избежит карантина

06:15 13.10.2020 (обновлено: 08:31 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с порталом ura.ru назвал три условия, при которых рост заболеваемости коронавирусом сократится и Россия сможет избежать повторного жесткого карантина.
Во-первых, по мнению парламентария, крайне важно, чтобы люди добросовестно соблюдали меры профилактики: носили маски, соблюдали социальную дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком.

"Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать", — сказал депутат.

Кроме того, он считает, что на ситуации с эпидемией положительно скажется вакцинация от COVID-19 групп риска.
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Последним условием Морозов назвал сохранение баланса между подхватившими коронавирусную инфекцию и теми, кто страдает другими заболеваниями.
По последним данным, число случаев COVID-19 в России превысило 1,3 миллиона, причем за последние сутки их выявили более 13 тысяч. Выздоровели более миллиона пациентов, умерли 22,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МорозовГосдума РФОбщество
 
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