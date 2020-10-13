https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579598192.html

ГП Белоруссии может проверить ультиматум Тихановской

Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:45

2020-10-13T15:45

2020-10-13T17:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, предварительно установив авторство сообщения и достоверность.Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.Курчак подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа. "Telegram-канал, где была распространена информация - не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу", - добавила представитель ведомства.Информация будет изучена, но преждевременно говорить, каким органом и в пределах какой компетенции, отметила Курчак. Сообщение в канале Тихановской начальник отдела информации генпрокуратуры видела.В Следственном комитете Белоруссии в связи с публикацией в Telegram-канале бывшего кандидата РИА Новости также сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность подобных призывов. "Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит", - сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.Она не стала отвечать на вопрос, будет ли проверено сообщение из Telegram-канала, сославшись на невозможность раскрытия деталей внутренней работы комитета. Информация о проводимой проверке может быть озвучена только по факту ее начала, пояснила Гончарова. "Пока вероятностных вещей не будет, на конкретный вопрос буду уточнять у следователей", - сказала официальный представитель ведомства.Изучить публикации в интернете и оценить их на соблюдение закона может любой правоохранительный орган республики. Согласно уголовно-процессуальному кодексу появление некоторой информации может стать поводом к преследованию: сообщения подобного характера подлежат проверке.Со своей стороны пресс-секретарь Светланы Тихановской <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a> подтвердила РИА Новости, что заявление из telegram-канала сделано политиком. Красулина назвала происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "правовым дефолтом", подчеркнув отсутствие уголовных дел по фактам применения силы со стороны силовиков. "В свете этого нет смысла комментировать заявление этого органа (<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> - ред.). Тем более, что Светлана уже под уголовным преследованием за попытку захвата власти", - сказала Красулина.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Natalia Bikowa Экстремизм. 12

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белоруссия

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Колонна протестующих на акции в Минске Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны. 2020-10-13T15:45 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире