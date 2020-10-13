https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579598192.html
ГП Белоруссии может проверить ультиматум Тихановской
Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:45
2020-10-13T15:45
2020-10-13T17:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, предварительно установив авторство сообщения и достоверность.Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.Курчак подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа. "Telegram-канал, где была распространена информация - не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу", - добавила представитель ведомства.Информация будет изучена, но преждевременно говорить, каким органом и в пределах какой компетенции, отметила Курчак. Сообщение в канале Тихановской начальник отдела информации генпрокуратуры видела.В Следственном комитете Белоруссии в связи с публикацией в Telegram-канале бывшего кандидата РИА Новости также сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность подобных призывов. "Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит", - сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.Она не стала отвечать на вопрос, будет ли проверено сообщение из Telegram-канала, сославшись на невозможность раскрытия деталей внутренней работы комитета. Информация о проводимой проверке может быть озвучена только по факту ее начала, пояснила Гончарова. "Пока вероятностных вещей не будет, на конкретный вопрос буду уточнять у следователей", - сказала официальный представитель ведомства.Изучить публикации в интернете и оценить их на соблюдение закона может любой правоохранительный орган республики. Согласно уголовно-процессуальному кодексу появление некоторой информации может стать поводом к преследованию: сообщения подобного характера подлежат проверке.Со своей стороны пресс-секретарь Светланы Тихановской <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a> подтвердила РИА Новости, что заявление из telegram-канала сделано политиком. Красулина назвала происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "правовым дефолтом", подчеркнув отсутствие уголовных дел по фактам применения силы со стороны силовиков. "В свете этого нет смысла комментировать заявление этого органа (<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> - ред.). Тем более, что Светлана уже под уголовным преследованием за попытку захвата власти", - сказала Красулина.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Natalia Bikowa
Экстремизм.
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6
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Колонна протестующих на акции в Минске
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2020-10-13T15:45
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2020-10-13T15:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 окт - РИА Новости.
Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв из Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской
, предварительно установив авторство сообщения и достоверность.
Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены.
"В целом любая информация, которая распространяется в СМИ, может быть подвергнута оценке на предмет ее достоверности", - сказала РИА Новости начальник отдела информации генпрокуратуры Анжелика Курчак.
Курчак подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа. "Telegram-канал, где была распространена информация - не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу", - добавила представитель ведомства.
Информация будет изучена, но преждевременно говорить, каким органом и в пределах какой компетенции, отметила Курчак. Сообщение в канале Тихановской начальник отдела информации генпрокуратуры видела.
В Следственном комитете Белоруссии в связи с публикацией в Telegram-канале бывшего кандидата РИА Новости также сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность подобных призывов. "Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит", - сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Она не стала отвечать на вопрос, будет ли проверено сообщение из Telegram-канала, сославшись на невозможность раскрытия деталей внутренней работы комитета. Информация о проводимой проверке может быть озвучена только по факту ее начала, пояснила Гончарова. "Пока вероятностных вещей не будет, на конкретный вопрос буду уточнять у следователей", - сказала официальный представитель ведомства.
Изучить публикации в интернете и оценить их на соблюдение закона может любой правоохранительный орган республики. Согласно уголовно-процессуальному кодексу появление некоторой информации может стать поводом к преследованию: сообщения подобного характера подлежат проверке.
Со своей стороны пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина
подтвердила РИА Новости, что заявление из telegram-канала сделано политиком. Красулина назвала происходящее в Белоруссии
"правовым дефолтом", подчеркнув отсутствие уголовных дел по фактам применения силы со стороны силовиков. "В свете этого нет смысла комментировать заявление этого органа (Генпрокуратуры
- ред.). Тем более, что Светлана уже под уголовным преследованием за попытку захвата власти", - сказала Красулина.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.