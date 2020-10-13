https://ria.ru/20201013/udalenka-1579660390.html

СК переведет не менее 40% сотрудников на удаленку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил перевести не менее 40% сотрудников на дистанционную работу, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:55

2020-10-13T20:55

2020-10-13T20:55

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коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил перевести не менее 40% сотрудников на дистанционную работу, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России."Александр Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания. Помимо этого необходимо продолжить соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - говорится в сообщении.Добавляется, что образовательные учреждения СК РФ по распоряжению Бастрыкина будут переведены на дистанционное обучение."Глава ведомства предупредил о персональной ответственности руководителей подразделений и образовательных учреждений за организацию проведения профилактических и иных мероприятий по предотвращению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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