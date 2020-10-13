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https://ria.ru/20201013/udalenka-1579559663.html
Власти Москвы заявили о стабильной работе сервиса по данным об удаленке
Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:55
2020-10-13T13:24
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Также в ведомстве поблагодарили всех работодателей, которые ответственно отнеслись к предоставлению сведений о переведенных на удаленную работу сотрудников.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
https://ria.ru/20201012/rzhd-1579366304.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/udalenka-1578627021.html
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сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы заявили о стабильной работе сервиса по данным об удаленке

12:55 13.10.2020 (обновлено: 13:24 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
"Нагрузка на сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" стабилизировалась к вечеру 12 октября. Сейчас сервис работает стабильно. При входе на сервис запрос пользователя помещается в очередь, и ему отображается таймер ожидания. В этом случае надо дождаться автоматического обновления страницы, после чего откроется форма подачи сведений и пользователь сможет загрузить файл", - сообщили в пресс-службе.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 11:09Распространение нового коронавируса
РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников
Также в ведомстве поблагодарили всех работодателей, которые ответственно отнеслись к предоставлению сведений о переведенных на удаленную работу сотрудников.
"Загрузить форму с этой информацией они могут до 19 октября", - отметили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
Директор фирмы по разработке мобильных приложений дистанционно координирует работу своих сотрудников из дома в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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