https://ria.ru/20201013/udalenka-1579559663.html

Власти Москвы заявили о стабильной работе сервиса по данным об удаленке

Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:55

2020-10-13T12:55

2020-10-13T13:24

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Также в ведомстве поблагодарили всех работодателей, которые ответственно отнеслись к предоставлению сведений о переведенных на удаленную работу сотрудников.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

https://ria.ru/20201012/rzhd-1579366304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/udalenka-1578627021.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество