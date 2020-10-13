https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579584703.html

Житель Петербурга признал вину в расчленении коллеги

Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги по работе, чьи останки нашли в реке, полностью признал вину, сообщает во вторник ГСУ СК РФ... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:43

2020-10-13T14:43

2020-10-13T14:43

нева (река)

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. </strong>Житель <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги по работе, чьи останки нашли в реке, полностью признал вину, сообщает во вторник ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Санкт-Петербургу.Как сообщалось, в реке Екатерингофка 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод, расположенный на проспекте Обуховской обороны, после чего пропал. Подозреваемый в его убийстве 33-летний мужчина был задержан в понедельник.По данным следствия, обвиняемый "на почве личных неприязненных отношений" в заводском цеху ударил ножом в горло коллегу, который скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина распилил тело на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул в <a href="http://ria.ru/location_Neva_reka/" target="_blank" data-auto="true">Неву</a>, информирует ГСУ. Ему предъявлено обвинение в убийстве.Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

https://ria.ru/20201013/sokolov-1579506052.html

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нева (река)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нева (река), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия