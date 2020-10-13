Жителя Приморья будут судить за убийство беременной на глазах ее детей
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве беременной подруги, совершенном на глазах троих ее детей, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 4 июля они отдыхали в районе пруда в поселке Заводской. Женщина, находившаяся на 37-й неделе беременности, попросила выпивавшего любовника отдать ключи от квартиры, чтобы он не потерял их на природе, но тот отказался. Возникла ссора, обвиняемый ножом ударил ее в грудь и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Преступление было совершено в присутствии многих отдыхающих, в том числе троих детей потерпевшей.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления... п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По этой статье ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
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