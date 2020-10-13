https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579582137.html

Жителя Приморья будут судить за убийство беременной на глазах ее детей

Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в убийстве беременной подруги, совершенном на глазах троих ее детей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:28

2020-10-13T14:28

2020-10-13T14:28

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Житель <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморья</a> предстанет перед судом по обвинению в убийстве беременной подруги, совершенном на глазах троих ее детей, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 4 июля они отдыхали в районе пруда в поселке Заводской. Женщина, находившаяся на 37-й неделе беременности, попросила выпивавшего любовника отдать ключи от квартиры, чтобы он не потерял их на природе, но тот отказался. Возникла ссора, обвиняемый ножом ударил ее в грудь и скрылся с места происшествия. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Преступление было совершено в присутствии многих отдыхающих, в том числе троих детей потерпевшей.По этой статье ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/kriminal-1576847919.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия