https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579558326.html

Новосибирского полицейского заподозрили в убийстве друга-трансгендера

Двадцатилетний сотрудник ППС подозревается в убийстве своего 24-летнего знакомого-трансгендера в новосибирском селе, полицейского уволят из органов. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:51

2020-10-13T12:51

2020-10-13T15:24

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Двадцатилетний сотрудник ППС подозревается в убийстве своего 24-летнего знакомого-трансгендера в новосибирском селе, полицейского уволят из органов."По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл", — сообщает во вторник следственное управление <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по области.В управлении пояснили, что тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей завязались отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству. Причины и обстоятельства совершения преступления устанавливаются."В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался двадцатилетний сотрудник ППС. В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорился в сообщении СУ СК.В ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> журналистам сообщили, что 12 октября в полицию обратилась жительница Новосибирской области с заявлением о без вести пропавшем родственнике. Полицейские установили личность причастного к преступлению и задержали сотрудника патрульно-постовой службы одного из отделов внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>."Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", — сообщили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20201009/ubiystvo-1579030647.html

https://ria.ru/20201011/podrostok-1579285975.html

Деда Паша Дело дошло до интима. И полицейский понял что деньги на цветы и угощение потратил зря.. 89

Johann Sch Трансгендер в новосибирском селе. Звучит как приговор. 62

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новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), новосибирск, новосибирская область, происшествия