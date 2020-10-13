https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579472412.html
Что привело к трагедии в Подмосковье, где мать убила четырехлетнего сына
Второй день в Сети обсуждают дикую историю: жительница Пушкино, учительница иностранных языков и многодетная мать четверых, задушила младшего сына. Люди,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:00
2020-10-13T08:00
2020-10-13T08:09
многодетные семьи
психика
психиатрия
москва
пушкино
дети
убийство
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова. </strong>Второй день в Сети обсуждают дикую историю: жительница Пушкино, учительница иностранных языков и многодетная мать четверых, задушила младшего сына. Люди, знакомые с семьей, говорят: женщина всегда казалась немного странной. Соседи вспоминают, как несколько лет назад она выбрасывала вещи из окна и ее принудительно госпитализировали в психбольницу. О том, что же случилось, — в материале РИА Новости. "Внезапно начинала петь"По сообщению Следственного комитета, в Пушкино задержали 43-летнюю местную жительницу: одиннадцатого октября, примерно между 15 и 17 часами она повесила собственного четырехлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружил отец. Лариса и Александр (имена изменены) — многодетная семья. Супруги давно вместе, старшему сыну 19, дочерям — шестнадцать и тринадцать. Лариса знала английский и французский, преподавала в школе. Знакомые отзываются о ней как о женщине интеллектуальной, но импульсивной. В СОШ № 11, где работает Лариса, отказались дать официальный комментарий. Однако школьники признали: многие жаловались, что на занятиях она вела себя необычно. "Словно подросток — на одном уровне с нами. Вдруг заявляла, что ей очень нравится какая-то песня и начинала петь по-французски прямо на уроке", — сообщила РИА Новости девушка, которая училась у Ларисы несколько лет назад в Зверосовхозской школе. В итоге оттуда педагога уволили из-за многочисленных нареканий. Ученики 11-й школы, куда позже устроилась Лариса, замечают: "С виду вроде обычная — а потом внезапно грубит, выражается резко". Но все подчеркивают: о собственных детях она говорила с неизменной любовью. Никто и вообразить не мог, что произойдет такая трагедия. "Крики на весь двор"Не только подростки обращали внимание на странности педагога. Мать одноклассника дочери Ларисы вспомнила: на родительских собраниях женщина вела себя не совсем адекватно. "Слишком активная, постоянно в нервном возбуждении. Во время выступления коллег, завуча и директора вскакивала, возмущалась, высказывала необоснованные претензии вообще не о том. Допустим, речь о школьной форме, а она вдруг про калитку. В прошлом году из-за нее мы задержались на целый час". Некоторые знакомые семьи в беседе с РИА Новости упомянули, что Ларису не раз госпитализировали в психиатрическую больницу. Но официально диагноз не подтвердили. "Дети прятались в другой комнате, а она выбрасывала вещи из окон — все видели. Потом скорая забирала ее силой — крики стояли на весь двор, — восстанавливает ход событий сосед. — Это было несколько лет назад, и ее тогда где-то месяц продержали в клинике". Тем не менее Ларису, вероятно, не наблюдали в психоневрологическом диспансере: чтобы устроиться в школу, нужна справка, что не состоишь на учете в ПНД. Это стандартное требование. "Была нормальная семья"Далеко не все считают поведение Ларисы нездоровым, но многие отмечают: последнее время она часто впадала в уныние. Видимо, многодетная мать нуждалась в поддержке. Женщина уверяет: те два года, что они общались, Лариса не попадала в больницу. "На первый взгляд, нормальная семья, а оказалось — скелеты в шкафу, — добавляет еще одна знакомая. — Очень всех жаль".На вопрос, проходила ли Лариса терапию, купирующую симптомы психиатрического заболевания, никто ответить не смог.
https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html
https://ria.ru/20201010/psikhiatriya-1579088778.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
многодетные семьи, психика, психиатрия, москва, пушкино, дети, убийство, общество
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Мария Семенова. Второй день в Сети обсуждают дикую историю: жительница Пушкино, учительница иностранных языков и многодетная мать четверых, задушила младшего сына. Люди, знакомые с семьей, говорят: женщина всегда казалась немного странной. Соседи вспоминают, как несколько лет назад она выбрасывала вещи из окна и ее принудительно госпитализировали в психбольницу. О том, что же случилось, — в материале РИА Новости.
"Внезапно начинала петь"
По сообщению Следственного комитета, в Пушкино задержали 43-летнюю местную жительницу: одиннадцатого октября, примерно между 15 и 17 часами она повесила собственного четырехлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружил отец.
Лариса и Александр (имена изменены) — многодетная семья. Супруги давно вместе, старшему сыну 19, дочерям — шестнадцать и тринадцать. Лариса знала английский и французский, преподавала в школе. Знакомые отзываются о ней как о женщине интеллектуальной, но импульсивной.
В СОШ № 11, где работает Лариса, отказались дать официальный комментарий. Однако школьники признали: многие жаловались, что на занятиях она вела себя необычно.
"Словно подросток — на одном уровне с нами. Вдруг заявляла, что ей очень нравится какая-то песня и начинала петь по-французски прямо на уроке", — сообщила РИА Новости девушка, которая училась у Ларисы несколько лет назад в Зверосовхозской школе. В итоге оттуда педагога уволили из-за многочисленных нареканий.
"Вместо того чтобы преподавать английский, говорила о себе, — вспоминает еще одна бывшая воспитанница. — Часто путала задания: мы, например, прошли один материал, а контрольную она дает совсем на другую тему. Укажешь ей на это — кричит, что преподавателю лучше знать. Как-то обвинила одноклассника в том, что он ее ударил, но такого точно не было".
Ученики 11-й школы, куда позже устроилась Лариса, замечают: "С виду вроде обычная — а потом внезапно грубит, выражается резко". Но все подчеркивают: о собственных детях она говорила с неизменной любовью. Никто и вообразить не мог, что произойдет такая трагедия.
"Крики на весь двор"
Не только подростки обращали внимание на странности педагога. Мать одноклассника дочери Ларисы вспомнила: на родительских собраниях женщина вела себя не совсем адекватно. "Слишком активная, постоянно в нервном возбуждении. Во время выступления коллег, завуча и директора вскакивала, возмущалась, высказывала необоснованные претензии вообще не о том. Допустим, речь о школьной форме, а она вдруг про калитку. В прошлом году из-за нее мы задержались на целый час".
Некоторые знакомые семьи в беседе с РИА Новости упомянули, что Ларису не раз госпитализировали в психиатрическую больницу. Но официально диагноз не подтвердили.
"Дети прятались в другой комнате, а она выбрасывала вещи из окон — все видели. Потом скорая забирала ее силой — крики стояли на весь двор, — восстанавливает ход событий сосед. — Это было несколько лет назад, и ее тогда где-то месяц продержали в клинике".
Тем не менее Ларису, вероятно, не наблюдали в психоневрологическом диспансере: чтобы устроиться в школу, нужна справка, что не состоишь на учете в ПНД. Это стандартное требование.
"Была нормальная семья"
Далеко не все считают поведение Ларисы нездоровым, но многие отмечают: последнее время она часто впадала в уныние. Видимо, многодетная мать нуждалась в поддержке.
"Меня в ней ничего не настораживало, а импульсивность я списывала на темперамент. В наше время каждый второй — с особенностями характера", — объясняет подруга Ларисы. По ее словам, в сентябре та чувствовала себя неважно. "Знаю ее хорошо, приглашала на день рождения — она отказалась, сослалась на плохое настроение и бессонницу. Я виновата, что не настояла на встрече. Это история о безразличии — даже близкие порой закрывают глаза на то, как тяжело человеку. И вот — трагедия".
Женщина уверяет: те два года, что они общались, Лариса не попадала в больницу.
"На первый взгляд, нормальная семья, а оказалось — скелеты в шкафу, — добавляет еще одна знакомая. — Очень всех жаль".
На вопрос, проходила ли Лариса терапию, купирующую симптомы психиатрического заболевания, никто ответить не смог.