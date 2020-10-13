Звезда с грядки: чемпионат по взвешиванию тыкв в США
Чемпионат проходил в калифорнийском городе Халф Мун Бей.
Триумфатором состязаний стал фермер из Миннесоты Трэвис Джинджер (Travis Gienger).
Триумфатором состязаний стал фермер из Миннесоты Трэвис Джинджер (Travis Gienger).
Он вырастил тыкву-рекордсменку весом 2350 фунтов — это 1065,94 килограмма.
Он вырастил тыкву-рекордсменку весом 2350 фунтов — это 1065,94 килограмма.
Приз за победу составил 16 450 долларов — по семь долларов за каждый тыквенный фунт.
Приз за победу составил 16 450 долларов — по семь долларов за каждый тыквенный фунт.
Соревнования по взвешиванию тыквы проводят в США каждый год.
Соревнования по взвешиванию тыквы проводят в США каждый год.
Годом ранее победительница весила 1040,7 килограмма.
Нынешняя рекордсменка переросла прошлогоднюю, однако не стала непревзойденной.
Нынешняя рекордсменка переросла прошлогоднюю, однако не стала непревзойденной.
Самой большой по-прежнему считается тыква весом 1190,4 килограмма.
Самой большой по-прежнему считается тыква весом 1190,4 килограмма.
Ее внесли в Книгу рекордов в 2016 году.
Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США.