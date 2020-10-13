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Звезда с грядки: чемпионат по взвешиванию тыкв в США
В США состоялся международный чемпионат среди фермеров, выращивающих тыквы. Победитель увез домой внушительный приз. Кадры забавного садового состязания — в... РИА Новости, 13.10.2020
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фермеры
калифорния
фото
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В США состоялся международный чемпионат среди фермеров, выращивающих тыквы. Победитель увез домой внушительный приз. Кадры забавного садового состязания — в фотоленте Ria.ru.
калифорния
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фермеры, калифорния, фото, фото

Звезда с грядки: чемпионат по взвешиванию тыкв в США

14:05 13.10.2020 (обновлено: 14:10 13.10.2020)
 
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В США состоялся международный чемпионат среди фермеров, выращивающих тыквы. Победитель увез домой внушительный приз. Кадры забавного садового состязания — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Чемпионат проходил в калифорнийском городе Халф Мун Бей.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
1 из 10

Чемпионат проходил в калифорнийском городе Халф Мун Бей.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Триумфатором состязаний стал фермер из Миннесоты Трэвис Джинджер (Travis Gienger).

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
2 из 10

Триумфатором состязаний стал фермер из Миннесоты Трэвис Джинджер (Travis Gienger).

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Он вырастил тыкву-рекордсменку весом 2350 фунтов — это 1065,94 килограмма.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
3 из 10

Он вырастил тыкву-рекордсменку весом 2350 фунтов — это 1065,94 килограмма.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Приз за победу составил 16 450 долларов — по семь долларов за каждый тыквенный фунт.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
4 из 10

Приз за победу составил 16 450 долларов — по семь долларов за каждый тыквенный фунт.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Соревнования по взвешиванию тыквы проводят в США каждый год.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
5 из 10

Соревнования по взвешиванию тыквы проводят в США каждый год.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Годом ранее победительница весила 1040,7 килограмма.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
6 из 10

Годом ранее победительница весила 1040,7 килограмма.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AP Photo / Jeff Chiu

Нынешняя рекордсменка переросла прошлогоднюю, однако не стала непревзойденной.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
7 из 10

Нынешняя рекордсменка переросла прошлогоднюю, однако не стала непревзойденной.

© AP Photo / Jeff Chiu
© AP Photo / Jeff Chiu

Самой большой по-прежнему считается тыква весом 1190,4 килограмма.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
8 из 10

Самой большой по-прежнему считается тыква весом 1190,4 килограмма.

© AP Photo / Jeff Chiu
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Ее внесли в Книгу рекордов в 2016 году.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
9 из 10

Ее внесли в Книгу рекордов в 2016 году.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
10 из 10

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
 
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