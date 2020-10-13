https://ria.ru/20201013/tsentrobank-1579598349.html

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

Цифровой рубль, возможность запуска которого сейчас оценивается, может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными, говорится в консультативном... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:45

2020-10-13T15:45

2020-10-13T23:53

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Цифровой рубль, возможность запуска которого сейчас оценивается, может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными, говорится в консультативном докладе <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.Если наличные выпускают в виде банкнот с уникальным номером, а безналичные — это записи на счетах в коммерческих банках, то цифровым рублям присвоят коды, которые будут храниться на специальных электронных кошельках. То есть переход от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов.Пользоваться новым видом денег можно будет с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи. "Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно: после оценки возможностей <...> и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля", — сказано в докладе.Преимущества для экономикиНовый вид валюты дополнит денежное обращение и будет способствовать укреплению экономики."Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.Кроме того, прозрачность расчетов должна повыситься, а риски финансовой нечистоплотности — напротив — снизиться.Еще одно преимущество, которое может приобрести экономика с введением цифрового рубля, — возможность проведения анализа на основе больших массивов данных.Защита и ограниченияЕсли будет реализована возможность офлайн-расчетов цифровыми рублями с юридическими лицами и переводов между гражданами, потребуются механизмы защиты самой валюты и интересов пользователей. "Например, таких как введение лимитов на сумму разовой операции, а также на общую сумму операций в течение установленного периода и введение ограничений на количество транзакций/операций, которые можно совершить в течение установленного периода", — сказано в документе.Определенные ограничения по расчетам цифровыми рублями, в случае их введения, могут быть и у компаний. Так, государство сможет автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках госконтрактов или иных бюджетных платежей."Например, если государство выделило организации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, их нельзя будет потратить на приобретение оргтехники. Администрирование таких ограничений может быть элементом платежной системы или доверено "умным контрактам", — поясняет регулятор.Бесшовность и поддержкаВ дополнение к современным безналичным платежам государство сможет использовать цифровой рубль для проведения расчетов, приема платежей, а также осуществления перечислений в пользу граждан и бизнеса, отмечается в докладе.Это может быть особенно актуально в тех случаях, например, когда граждане по тем или иным причинам не имеют доступа к банковскому обслуживанию. "При этом Банк России полагает, что граждане должны иметь возможность самостоятельно выбирать ту форму денег, в которой им предпочтительно получать такого рода переводы", — уточнили в организации.На этапе введения цифрового рубля банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами. В случае необходимости ЦБ окажет поддержку.

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

https://ria.ru/20200919/kredit-1577347469.html

https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

https://ria.ru/20200724/1574873450.html

big_medved Еще один шаг к отмене наличных и полному контролю фискальных органов над каждой копейкой гражданина. 280

Natalia Bikowa Всё прочитать ну просто не смогла. Но и от прочитанного страшно. К чему эти валюты виртуальные. Какой- то кошмар. 258

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика