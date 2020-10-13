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Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней были отрицательными. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:58
2020-10-13T00:58
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости.</strong> Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> последние несколько дней были отрицательными.Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>больше не заразен.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
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вашингтон (город)
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19

00:58 13.10.2020
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней были отрицательными.
"В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19, я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные" - говорится в сообщении врача на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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