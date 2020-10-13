https://ria.ru/20201013/trump-1579502677.html
Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней были отрицательными. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:58
2020-10-13T00:58
2020-10-13T00:58
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости.</strong> Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> последние несколько дней были отрицательными.Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>больше не заразен.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире