https://ria.ru/20201013/trump-1579502677.html

Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19

Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней были отрицательными. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:58

2020-10-13T00:58

2020-10-13T00:58

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости.</strong> Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> последние несколько дней были отрицательными.Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>больше не заразен.Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире