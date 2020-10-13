https://ria.ru/20201013/tovary-1579513622.html

В России запустили платформу для проверки безопасности товара

Росаккредитация запустила цифровую платформу, на которой граждане могут получить информацию о порядке сертификации и декларирования товаров в России и... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:25

2020-10-13T08:25

2020-10-13T08:25

россия

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

технологии

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosakkreditacija/" target="_blank" data-auto="true">Росаккредитация</a> запустила цифровую платформу, на которой граждане могут получить информацию о порядке сертификации и декларирования товаров в России и проверить, соответствует ли товар стандартам безопасности, говорится в сообщении ведомства.При помощи данного сайта граждане могут зайти в реестры "Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии", в том числе перед покупкой товара. Посетитель интернет-страницы также может найти информацию о порядке сертификации и декларирования продукции, ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или декларации с помощью реестров Росаккредитации."Ежедневно в стране проводятся тысячи испытаний продукции на безопасность, и сведения о них вносятся в реестры сертификатов и деклараций. Одна из главных задач проекта - дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать", - отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, слова которого приводятся в сообщении.Чтобы убедиться в безопасности товара, ведомство рекомендует перед покупкой запросить у продавца сертификат или декларацию и проверить информацию об этих документах на сайте службы. Способов проверки два. "Первый - самый простой: как правило, на документы нанесен QR-код, при наведении на него камеры мобильного устройства происходит моментальный переход в реестр Росаккредитации", - отмечается в релизе."Если возможность воспользоваться QR-кодом отсутствует, существует второй способ проверки сертификатов и деклараций - ввести в поисковую строку в реестрах Росаккредитации номер документа или даже его часть и нажать кнопку поиска. На лендинг-странице даны прямые ссылки на реестры Росаккредитации. В дальнейшем для получения информации о сертифицированных и декларируемых товарах можно будет использовать единый сервис поиска документов в реестрах Росаккредитации", - добавляет служба.

https://ria.ru/20201001/pokupki-1578030942.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), технологии