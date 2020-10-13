https://ria.ru/20201013/topalov-1579556412.html

Внешний вид Топалова на ролике с Тодоренко возмутил подписчиков

Поклонники были неприятно удивлены обтягивающими брюками, в которых появился Топалов на видео в Instagram Регины Тодоренко. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:41

2020-10-13T12:41

2020-10-13T12:41

шоубиз

влад топалов

регина тодоренко

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Поклонники были неприятно удивлены обтягивающими брюками, в которых появился Топалов на видео в Instagram <a href="http://ria.ru/person_regina-todorenko/" target="_blank" data-auto="true">Регины Тодоренко</a>. Звезды опубликовали ролик с целью привлечь подписчиков к серии челленджей. Они предложили сделать короткие видео под их новую совместную песню "Часовые пояса"."За самый эффектный ролик мы подарим паре незабываемый уикенд в лучшем отеле вашего города", — пообещали звезды.Но пользователи Сети вместо того, чтобы бороться за шикарный приз, раскритиковали имидж Топалова на видео."Колготки на нем Ваши, Регина?" — пошутил pavelt2007."Скажите Владу чтобы такие "штаны" больше не надевал", — посоветовал Регине jorik_djan."Почему на нем лосины?" — удивился djghjiftn tevzadze.ia8."Изначально видишь фото, как ни крути. И прикид Влада просто неуместен. Он может так выйти и сесть в машину, но не фото в ленту. И потом девушки и тетеньки-защитники, мне вообще все равно, пусть хоть в стрингах ходит, но в ленте обязан выглядеть эстетично!" — возмутилась alexandra_jarylgassova.<a href="http://ria.ru/person_vlad-topalov/" target="_blank" data-auto="true">Влад Топалов</a> и Регина Тодоренко на критику не ответили.

https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, регина тодоренко