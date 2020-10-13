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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/topalov-1579556412.html
Внешний вид Топалова на ролике с Тодоренко возмутил подписчиков
Поклонники были неприятно удивлены обтягивающими брюками, в которых появился Топалов на видео в Instagram Регины Тодоренко. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:41
2020-10-13T12:41
шоубиз
влад топалов
регина тодоренко
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Поклонники были неприятно удивлены обтягивающими брюками, в которых появился Топалов на видео в Instagram <a href="http://ria.ru/person_regina-todorenko/" target="_blank" data-auto="true">Регины Тодоренко</a>. Звезды опубликовали ролик с целью привлечь подписчиков к серии челленджей. Они предложили сделать короткие видео под их новую совместную песню "Часовые пояса"."За самый эффектный ролик мы подарим паре незабываемый уикенд в лучшем отеле вашего города", — пообещали звезды.Но пользователи Сети вместо того, чтобы бороться за шикарный приз, раскритиковали имидж Топалова на видео."Колготки на нем Ваши, Регина?" — пошутил pavelt2007."Скажите Владу чтобы такие "штаны" больше не надевал", — посоветовал Регине jorik_djan."Почему на нем лосины?" — удивился djghjiftn tevzadze.ia8."Изначально видишь фото, как ни крути. И прикид Влада просто неуместен. Он может так выйти и сесть в машину, но не фото в ленту. И потом девушки и тетеньки-защитники, мне вообще все равно, пусть хоть в стрингах ходит, но в ленте обязан выглядеть эстетично!" — возмутилась alexandra_jarylgassova.<a href="http://ria.ru/person_vlad-topalov/" target="_blank" data-auto="true">Влад Топалов</a> и Регина Тодоренко на критику не ответили.
https://ria.ru/20201010/pesnya-1579014031.html
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влад топалов, регина тодоренко

Внешний вид Топалова на ролике с Тодоренко возмутил подписчиков

12:41 13.10.2020
 
© РИА НовостиРоссийский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018
Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Поклонники были неприятно удивлены обтягивающими брюками, в которых появился Топалов на видео в Instagram Регины Тодоренко.
Звезды опубликовали ролик с целью привлечь подписчиков к серии челленджей. Они предложили сделать короткие видео под их новую совместную песню "Часовые пояса".
"За самый эффектный ролик мы подарим паре незабываемый уикенд в лучшем отеле вашего города", — пообещали звезды.
Но пользователи Сети вместо того, чтобы бороться за шикарный приз, раскритиковали имидж Топалова на видео.
"Колготки на нем Ваши, Регина?" — пошутил pavelt2007.
"Скажите Владу чтобы такие "штаны" больше не надевал", — посоветовал Регине jorik_djan.
"Почему на нем лосины?" — удивился djghjiftn tevzadze.ia8.
"Изначально видишь фото, как ни крути. И прикид Влада просто неуместен. Он может так выйти и сесть в машину, но не фото в ленту. И потом девушки и тетеньки-защитники, мне вообще все равно, пусть хоть в стрингах ходит, но в ленте обязан выглядеть эстетично!" — возмутилась alexandra_jarylgassova.
Влад Топалов и Регина Тодоренко на критику не ответили.
Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 00:40Культура
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
 
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ШоубизВлад ТопаловРегина Тодоренко
 
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