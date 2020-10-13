https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html

Алтайский край дополнительно приобрел шесть компьютерных томографов

Власти Алтайского края в условиях серьезной нагрузки на систему здравоохранения региона дополнительно приобрели шесть компьютерных томографов и 29 машин скорой... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:17

2020-10-13T10:17

2020-10-13T10:17

алтайский край

коронавирус covid-19

барнаул

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> в условиях серьезной нагрузки на систему здравоохранения региона дополнительно приобрели шесть компьютерных томографов и 29 машин скорой медицинской помощи, сообщает Минздрав региона.По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в настоящее время компьютерную томографию в лечебных учреждениях региона проводят на семи томографах. Шесть дополнительных аппаратов помогут охватить исследованиями большее количество пациентов.В краевом Минздраве отметили, что сейчас система здравоохранения региона с учетом заболеваемости коронавирусом и сезонным ростом случаев ОРВИ работает в условиях невероятной нагрузки, в связи с чем в крае увеличивают число коечных мест для больных COVID-19. Так, в частности, открылся госпиталь на базе городской больницы №3 <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a>.В Алтайском крае за последние две недели в 1,5 раза увеличили количество коек в "ковидных" госпиталях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578840501.html

барнаул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, барнаул, общество