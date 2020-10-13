Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html
Алтайский край дополнительно приобрел шесть компьютерных томографов
Власти Алтайского края в условиях серьезной нагрузки на систему здравоохранения региона дополнительно приобрели шесть компьютерных томографов и 29 машин скорой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:17
2020-10-13T10:17
алтайский край
коронавирус covid-19
барнаул
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/122886/16/1228861686_0:105:1949:1201_1400x0_80_0_0_388892d575dde2add860cf7887ae39a2.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> в условиях серьезной нагрузки на систему здравоохранения региона дополнительно приобрели шесть компьютерных томографов и 29 машин скорой медицинской помощи, сообщает Минздрав региона.По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в настоящее время компьютерную томографию в лечебных учреждениях региона проводят на семи томографах. Шесть дополнительных аппаратов помогут охватить исследованиями большее количество пациентов.В краевом Минздраве отметили, что сейчас система здравоохранения региона с учетом заболеваемости коронавирусом и сезонным ростом случаев ОРВИ работает в условиях невероятной нагрузки, в связи с чем в крае увеличивают число коечных мест для больных COVID-19. Так, в частности, открылся госпиталь на базе городской больницы №3 <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнаула</a>.В Алтайском крае за последние две недели в 1,5 раза увеличили количество коек в "ковидных" госпиталях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578840501.html
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/122886/16/1228861686_220:0:1949:1297_1400x0_80_0_0_521f1ffeffccb5cc1e209c13f86c14e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, барнаул, общество

Алтайский край дополнительно приобрел шесть компьютерных томографов

10:17 13.10.2020
 
© Фото : официальный портал органов власти Воронежской областиТомограф в Воронежском онкодиспансере
Томограф в Воронежском онкодиспансере - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : официальный портал органов власти Воронежской области
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 окт – РИА Новости. Власти Алтайского края в условиях серьезной нагрузки на систему здравоохранения региона дополнительно приобрели шесть компьютерных томографов и 29 машин скорой медицинской помощи, сообщает Минздрав региона.
По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в настоящее время компьютерную томографию в лечебных учреждениях региона проводят на семи томографах. Шесть дополнительных аппаратов помогут охватить исследованиями большее количество пациентов.
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:52Распространение нового коронавируса
Частные клиники Алтайского края помогут в борьбе с COVID-19
"Также в край дополнительно поступило 29 машин скорой помощи, так как число вызовов увеличилось в два раза. А в поликлиниках организовали дополнительные колл-центры, в день операторы обрабатывают около 9 тысяч вызовов", - говорится в сообщении.
В краевом Минздраве отметили, что сейчас система здравоохранения региона с учетом заболеваемости коронавирусом и сезонным ростом случаев ОРВИ работает в условиях невероятной нагрузки, в связи с чем в крае увеличивают число коечных мест для больных COVID-19. Так, в частности, открылся госпиталь на базе городской больницы №3 Барнаула.
В Алтайском крае за последние две недели в 1,5 раза увеличили количество коек в "ковидных" госпиталях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Алтайский крайКоронавирус COVID-19БарнаулОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Лента новостейМолния