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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/test-1579608278.html
В России появится тест-система, определяющая сроки передачи коронавируса
ПЦР тест-система, позволяющая определить как долго пациент с коронавирусом выделяет заразительный вирус, а также ответить на ряд других вопросов, разработают в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:31
2020-10-13T16:31
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> ПЦР тест-система, позволяющая определить как долго пациент с коронавирусом выделяет заразительный вирус, а также ответить на ряд других вопросов, разработают в ближайшее время в ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, рассказал заместитель директора по научной работе центра <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."После официальной регистрации этого теста в ближайшее время, я надеюсь, мы получим ещё один ответ", - добавил Горелов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579546383.html
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александр горелов, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России появится тест-система, определяющая сроки передачи коронавируса

16:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. ПЦР тест-система, позволяющая определить как долго пациент с коронавирусом выделяет заразительный вирус, а также ответить на ряд других вопросов, разработают в ближайшее время в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал заместитель директора по научной работе центра Александр Горелов.
"Хочется рассказать об одном прорыве, который осуществлён, так скромно, в нашем институте. У нас разработана количественная ПЦР тест-система, сейчас она на регистрации, которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов. Например, как долго больной выделяет заразительное количество вируса", - сказал Горелов на конференции "Пандемия 2020".
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 11:50Распространение нового коронавируса
В России зарегистрировали более 120 тест-систем на COVID-19 и антитела
"После официальной регистрации этого теста в ближайшее время, я надеюсь, мы получим ещё один ответ", - добавил Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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