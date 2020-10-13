https://ria.ru/20201013/test-1579608278.html
В России появится тест-система, определяющая сроки передачи коронавируса
ПЦР тест-система, позволяющая определить как долго пациент с коронавирусом выделяет заразительный вирус, а также ответить на ряд других вопросов, разработают в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:31
2020-10-13T16:31
2020-10-13T16:31
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> ПЦР тест-система, позволяющая определить как долго пациент с коронавирусом выделяет заразительный вирус, а также ответить на ряд других вопросов, разработают в ближайшее время в ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, рассказал заместитель директора по научной работе центра <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."После официальной регистрации этого теста в ближайшее время, я надеюсь, мы получим ещё один ответ", - добавил Горелов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579546383.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество