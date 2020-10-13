https://ria.ru/20201013/terrorizm-1579452617.html

"Сработал эффект внезапности": как боевики захватывали Нальчик

Мобильные боевые группы, четкий план действий и поддержка опытных полевых командиров — 15 лет назад более 200 вооруженных до зубов террористов напали на столицу РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

2020-10-13T09:45

северный кавказ

шамиль басаев

саудовская аравия

зольский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Мобильные боевые группы, четкий план действий и поддержка опытных полевых командиров — 15 лет назад более 200 вооруженных до зубов террористов напали на столицу Кабардино-Балкарии и попытались взять город под контроль. Уличные бои продолжались двое суток. Затем еще несколько лет спецслужбы отлавливали скрывшихся боевиков и их пособников.Шумная компанияВечером 12 октября 2005-го житель садоводческого товарищества "Ландыш" на окраине Нальчика обратил внимание на большую незнакомую компанию. Молодые люди в балаклавах жгли костер, жарили шашлыки и шумели всю ночь напролет. Садовод оказался не робкого десятка и сделал им замечание. Его не послушали, и он вызвал полицию."Туда направили оперативников в сопровождении ОМОНа, — рассказывает РИА Новости бывший заместитель командира роты по боевой и физической подготовке Отряда милиции особого назначения республиканского управления МВД Хызыр. — Компания встретила их автоматной очередью и разбежалась. Вскоре мы заметили на сопке человека с оружием. Попытались задержать, но тот открыл огонь, ранил нашего пулеметчика. Пришлось обойти сопку с тыла и ликвидировать стрелка. Помню: на часах было 7:10. Это был первый из ста террористов, уничтоженных в тот день".Обследовав прилегающую территорию, силовики обнаружили большой схрон с оружием. По словам милиционеров, у них уже была оперативная информация, что боевики готовят нападение. Называли ориентировочную дату — 17 октября. Поэтому весь месяц подразделения МВД и ФСБ проверяли адреса, по которым жили или могли прятаться террористы и так называемые сочувствующие. Но вторжение началось на несколько дней раньше."Утром 13-го мы должны были ехать в Зольский район. Как только узнали, что в город ворвались вооруженные бандиты, поездку отменили, — вспоминает Хызыр. — Сразу после ликвидации террориста у "Ландыша" вернулись на базу. Боевики ее обстреливали с трех сторон, пытались прорваться внутрь. Мы отбили атаку, уничтожив пятерых или шестерых. Остальные сбежали в город".В ходе ожесточенного боя несколько омоновцев получили легкие ранения. Одному осколок разворотил челюсть, но благодаря своевременной помощи боец выжил."Басаев был где-то рядом"По официальным данным, утром 13 октября мобильные вооруженные группы численностью по 15-20 боевиков каждая напали сразу на 18 объектов. Основными целями были здания региональных управлений ФСБ, МВД и ФСИН, а также городские отделы милиции и Управление "Т" (по борьбе с терроризмом). Как показало дальнейшее расследование, вылазку организовали полевой командир Шамиль Басаев и лидер бандитского подполья Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров."Они не случайно атаковали нас между восемью и девятью часами, — отмечает один из сотрудников правоохранительных органов. — В это время почти во всех подразделениях пересменка: одни заканчивают работу и сдают оружие, другие получают. Кто-то уходит домой, кто-то только приходит. В принципе, эффект неожиданности получился — многие сотрудники оказались не вооружены и застигнуты врасплох".Террористы же были буквально увешаны оружием: автоматы, пистолеты, гранатометы, самодельные взрывные устройства. Многие бандиты — с солидным боевым опытом.По словам омоновца Хызыра, во время нападения Басаев находился в полутора километрах от Нальчика и с сопки наблюдал за тем, что происходит в городе. Он планировал полный захват. Когда стало понятно, что операция провалилась, террорист в окружении немногочисленной свиты сбежал через горное ущелье."Думали, что начались учения"Для сотрудников одного из подразделений ОМОНа утром 13 октября закачивалось суточное дежурство — они охраняли главу республики."Стрельбу услышали по дороге на базу, — говорит старший прапорщик Азамат. — Поскольку накануне прошла информация, что ФСБ собирается проводить учения, решили, что это они и есть. Но почему в городе, а не за его пределами? Это насторожило. У базы увидели вооруженных людей и сразу вступили в бой".Отбив атаку и разделившись на группы, омоновцы отправились на помощь коллегам. Подразделение Азамата перебросили к третьему отделу милиции, частично захваченному боевиками."Один из сотрудников успел закрыться в оружейной комнате, перекрыв террористам доступ к оружию, — объясняет бывший милиционер. — Несколько человек взяли в заложники, поэтому мы блокировали выход из здания и стали ждать. Боевики требовали транспорт. На следующий день им предоставили "Газель". Они хотели добраться до аэропорта. Но едва машина отъехала от отдела, штурмовая группа уничтожила всех террористов".Уличные бои продолжались почти двое суток. Уничтожили сотню террористов. Погибли 35 силовиков и 15 мирных жителей. После основной фазы контртеррористической операции в городе началась зачистка. "Мое подразделение задержало 176 человек из числа "сочувствующих", — вспоминает Хызыр. — Они делали вид, что ни в чем не виновны, — не боевики, а обычные мирные ребята". Большинство в возрасте 20-30 лет, самому младшему едва исполнилось 15. Практически все — жители республики, безработные. По словам местных, позже акцию боевиков, устроивших бойню в родном городе, осудили даже некоторые лидеры бандформирований.Мозговой центрРасследование уголовного дела поручили Генпрокуратуре. Террористов, успевших бросить оружие и смешаться с толпой, разыскивали не один год. В итоге на скамье подсудимых оказались 59 человек. Обвинений много: терроризм, убийства, бандитизм, покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия. Как выяснили следователи, с помощью мятежей и терактов боевики планировали построить на Северном Кавказе некое собственное исламское государство. В разветвленной сети бандформирований поддерживали строгую дисциплину — с помощью так называемых духовных лидеров."В Кабардино-Балкарии эту роль отвели Астемирову, — уточняют в СКР (заканчивало расследование уже это ведомство). — Он получил религиозное образование в Саудовской Аравии и занимал руководящую должность в местном "Институте исламских исследований". Умение убеждать, а также длительная практика богослова в области радикального ислама позволили ему умело манипулировать молодыми людьми и вербовать новых участников преступного сообщества из числа верующих".Судебный процесс затянулся почти на семь лет. В конце декабря 2014-го Верховный суд Кабардино-Балкарии признал виновными в нападении на Нальчик 57 человек. Хотя прокуратура настаивала на пожизненном приговоре для 15 членов банды, такой вердикт вынесли лишь пятерым. Остальные получили от четырех до 25 лет лишения свободы. Организаторов нападения к тому времени ликвидировали российские спецслужбы — Басаева устранили в 2006-м, Астемирова — в 2010-м.Многие сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в операции по освобождению Нальчика, уже на пенсии. Каждый год, 13 октября, они вспоминают погибших коллег. Силовики уверены: если бы террористы тогда захватили город, последствия были бы катастрофическими для всей республики.

https://ria.ru/20190329/1552152502.html

https://ria.ru/20190413/1552646165.html

https://ria.ru/20171213/1510778218.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео участников нападения на Нальчик в 2005 году Национальный антитеррористический комитет представил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» видеоролик, в котором двое участников нападения на Нальчик 13-14 октября 2005 года, уже отсидевших, рассказали, как антитеррористическая комиссия помогла им вернуться к нормальной жизни, наладить работу, учебу и «какие-то бытовые моменты». 2020-10-13T08:00 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный кавказ, шамиль басаев, саудовская аравия, зольский район, происшествия