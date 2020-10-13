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На Северном Кавказе с начала 2019 года предотвратили 19 терактов
С прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:11
2020-10-13T12:15
северный кавказ
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> С прошлого года на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Заседание НАК под руководством его главы, директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортникова</a> состоялось в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.Сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
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северный кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность

На Северном Кавказе с начала 2019 года предотвратили 19 терактов

12:11 13.10.2020 (обновлено: 12:15 13.10.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Карачаево-Черкесии
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Заседание НАК под руководством его главы, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось в Москве во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек", - говорится в сообщении.
Сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
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Северный КавказНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковБезопасность
 
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