На Северном Кавказе с начала 2019 года предотвратили 19 терактов
12:11 13.10.2020 (обновлено: 12:15 13.10.2020)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. С прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Заседание НАК под руководством его главы, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось в Москве во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек", - говорится в сообщении.
Сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северокавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого в том числе социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении.