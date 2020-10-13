https://ria.ru/20201013/terakt-1579550858.html

На Северном Кавказе с начала 2019 года предотвратили 19 терактов

С прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:11

2020-10-13T12:11

2020-10-13T12:15

северный кавказ

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

безопасность

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> С прошлого года на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>).Заседание НАК под руководством его главы, директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортникова</a> состоялось в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.Сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

https://ria.ru/20200610/1572752414.html

северный кавказ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность