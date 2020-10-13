https://ria.ru/20201013/telefon-1579520923.html

Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году

Самой популярной моделью смартфонов Apple у россиян за последний год стал iPhone 11, сообщили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:37

2020-10-13T09:37

2020-10-13T09:37

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apple

мтс

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Самой популярной моделью смартфонов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> у россиян за последний год стал <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11, сообщили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.Лидерство модели подтвердили и в <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>. "iPhone 11 стал самым продаваемым iPhone в 2020 году. В Розничной сети МТС смартфон занял порядка 40% в структуре продаж бренда в натуральном значении", - рассказали в компании.Официальный старт продаж модели в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года. Как отмечают эксперты "<a href="http://ria.ru/organization_yandeksmarket/" target="_blank" data-auto="true">Яндекс.Маркета</a>", через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 Гб. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%.По данным сервиса, самая популярная модель из новинок - iPhone 11 64 Гб - на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на "Маркете" составляет чуть более 50 тысяч рублей. В целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего.В свою очередь, в сети МТС девять из десяти купленных моделей iPhone 11 были с 64 ГБ или 128 ГБ памяти. На более дорогую модель с 256 ГБ пришлось всего 10% продаж. Наиболее популярные цвета - черный, белый, зеленый и фиолетовый, отметили в компании.В целом, по данным аналитиков розничной сети МТС, летом 2020 года количество проданных iPhone в России увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая доля на рынке смартфонов составила 10% в натуральном выражении и 22% в денежном.

https://ria.ru/20191121/1561421369.html

https://ria.ru/20201013/apple-1579468374.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.маркет, apple iphone, apple, мтс, технологии, экономика