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На МКС используют ватные тампоны для поиска утечки в российском модуле
Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) использовать ватные тампоны для поиска места утечки воздуха в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T21:51
2020-10-13T21:51
иван вагнер
кристофер кэссиди
россия
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) использовать ватные тампоны для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.На ночь промежуточная камера модуля "Звезда", в которой обнаружена утечка воздуха, будет изолирована. Космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> установил в ней две камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещения самодельных индикаторов благодаря микропотоку воздуха, создаваемого в результате утечки."Да, найдём", - ответил космонавт.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html
https://ria.ru/20201010/mks-1579131845.html
https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

На МКС используют ватные тампоны для поиска утечки в российском модуле

21:51 13.10.2020
 
© NASAАстронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© NASA
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) использовать ватные тампоны для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
На ночь промежуточная камера модуля "Звезда", в которой обнаружена утечка воздуха, будет изолирована. Космонавт Иван Вагнер установил в ней две камеры GoPro, которые будут фиксировать перемещения самодельных индикаторов благодаря микропотоку воздуха, создаваемого в результате утечки.
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"Вас просят по индикаторам, использовать в качестве них, может быть, какие-то части ватных тампонов... Не из синтетических материалов... (Чтобы исключить) вероятность того, что они будут притягиваться к корпусу", - сказал Вагнеру специалист центра.

"Да, найдём", - ответил космонавт.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
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Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Иван ВагнерКристофер КэссидиРоссияЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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