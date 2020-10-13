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Госдума одобрила в первом чтении проект о Конституционном суде
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о Конституционном суде в развитие... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:10
2020-10-13T14:10
россия
госдума рф
конституционный суд рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Основной закон РФ.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.
https://ria.ru/20201012/gosduma-1579440853.html
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россия, госдума рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика

Госдума одобрила в первом чтении проект о Конституционном суде

14:10 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Основной закон РФ.
Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин.
Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.
Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.
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Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.
Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.
Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.
В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.
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РоссияГосдума РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
 
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