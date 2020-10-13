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В Курганской области расширены возможности получения субсидий на ИЖС
С 300 до 500 тысяч рублей увеличен размер субсидии в Курганской области на возмещение первоначального взноса при оформлении ипотеки на строительство или покупку РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:20
2020-10-13T18:20
жилье
курган
курганская область
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<strong>КУРГАН, 13 окт — РИА Новости.</strong> С 300 до 500 тысяч рублей увеличен размер субсидии в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a> на возмещение первоначального взноса при оформлении ипотеки на строительство или покупку индивидуальных жилых домов, сообщил на онлайн пресс-конференции генеральный директор "Курганской ипотечно-жилищной корпорации" (КИЖК) Илья Васильев.В Курганской области действует две субсидии для тех, кто решил построить свой дом. С 2019 года работает программа по субсидированию первого взноса по ипотечным кредитам, а с 2020 года запущена программа субсидирования на строительство (приобретение вновь введенных в эксплуатацию) индивидуальных жилых домов.Васильев пояснил, что субсидия – это безвозмездная мера поддержки в регионе, которую не нужно возвращать и платить за нее проценты. "Целый ряд изменений, принятых правительством Курганской области, позволяет более широкому кругу граждан воспользоваться субсидиями", — сказал Васильев.Он также отметил, что нет ограничений в получении субсидии, если у людей уже есть жилье, и вы не считаетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий. При получении другой субсидии – на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – сняты ранее существовавшие территориальные ограничения: вы можете получить субсидию на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), если возводите свой дом в областном центре - <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургане</a> и втором по величине городе региона - <a href="http://ria.ru/location_SHadrinsk/" target="_blank" data-auto="true">Шадринске</a>, а также на территории Кетовского и Лесниковского сельсоветов, расположенных рядом с Курганом, ранее они не попадали под действие программы.Субсидия может быть предоставлена тем, кто строится не только на землях с разрешенным использованием под ИЖС, но и на землях, которые отведены для ведения личного подсобного хозяйства.Участниками программы в целях получения субсидий на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов могут являться физические лица, возраст которых не превышает 60 лет (ранее – 50 лет)."Данные мерами поддержки могут воспользоваться не только те, кто проживает в нашем регионе, но и граждане, которые хотят переехать на постоянное место жительства в регион и стать участниками уникальной региональной программы "Курганская область зовет!", а также соотечественники, переезжающие из-за рубежа и члены казачьих обществ", — отметил Васильев.
https://ria.ru/20200910/subsidiya-1577056197.html
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РИА Новости
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жилье, курган, курганская область

В Курганской области расширены возможности получения субсидий на ИЖС

18:20 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КУРГАН, 13 окт — РИА Новости. С 300 до 500 тысяч рублей увеличен размер субсидии в Курганской области на возмещение первоначального взноса при оформлении ипотеки на строительство или покупку индивидуальных жилых домов, сообщил на онлайн пресс-конференции генеральный директор "Курганской ипотечно-жилищной корпорации" (КИЖК) Илья Васильев.
В Курганской области действует две субсидии для тех, кто решил построить свой дом. С 2019 года работает программа по субсидированию первого взноса по ипотечным кредитам, а с 2020 года запущена программа субсидирования на строительство (приобретение вновь введенных в эксплуатацию) индивидуальных жилых домов.
Васильев пояснил, что субсидия – это безвозмездная мера поддержки в регионе, которую не нужно возвращать и платить за нее проценты. "Целый ряд изменений, принятых правительством Курганской области, позволяет более широкому кругу граждан воспользоваться субсидиями", — сказал Васильев.
Он также отметил, что нет ограничений в получении субсидии, если у людей уже есть жилье, и вы не считаетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий. При получении другой субсидии – на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – сняты ранее существовавшие территориальные ограничения: вы можете получить субсидию на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), если возводите свой дом в областном центре - Кургане и втором по величине городе региона - Шадринске, а также на территории Кетовского и Лесниковского сельсоветов, расположенных рядом с Курганом, ранее они не попадали под действие программы.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:59
Около 300 семей стали участниками проекта "Курганская область зовет!"
Субсидия может быть предоставлена тем, кто строится не только на землях с разрешенным использованием под ИЖС, но и на землях, которые отведены для ведения личного подсобного хозяйства.
Участниками программы в целях получения субсидий на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов могут являться физические лица, возраст которых не превышает 60 лет (ранее – 50 лет).
"Данные мерами поддержки могут воспользоваться не только те, кто проживает в нашем регионе, но и граждане, которые хотят переехать на постоянное место жительства в регион и стать участниками уникальной региональной программы "Курганская область зовет!", а также соотечественники, переезжающие из-за рубежа и члены казачьих обществ", — отметил Васильев.
 
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ЖильеКурганКурганская область
 
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