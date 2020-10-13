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Назван способ правильно заедать стресс
Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T02:10
2020-10-13T09:28
ирина бережная
здоровье
диета
еда
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201013/dietolog-1579425418.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_Irina_Berezhnaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Бережная</a>. Ошибка кроется в количестве поглощаемой еды. Чтобы успокоиться, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Достаточно и кусочка шоколада. Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным. "Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20201012/eda-1579340397.html
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ирина бережная, здоровье, диета, еда, питание, общество

Назван способ правильно заедать стресс

02:10 13.10.2020 (обновлено: 09:28 13.10.2020)
 
© Depositphotos / AndreyBezuglovДевушка с едой
Девушка с едой - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / AndreyBezuglov
Девушка с едой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Ошибка кроется в количестве поглощаемой еды. Чтобы успокоиться, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Достаточно и кусочка шоколада.

"Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда", — рассказала Ирина Бережная.

Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным.
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"Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
 
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