https://ria.ru/20201013/stress-1579500913.html

Назван способ правильно заедать стресс

Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T02:10

2020-10-13T02:10

2020-10-13T09:28

ирина бережная

здоровье

диета

еда

питание

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заедать стресс — это естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, заявила в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201013/dietolog-1579425418.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_Irina_Berezhnaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Бережная</a>. Ошибка кроется в количестве поглощаемой еды. Чтобы успокоиться, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Достаточно и кусочка шоколада. Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным. "Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201012/eda-1579340397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина бережная, здоровье, диета, еда, питание, общество