https://ria.ru/20201013/strelok-1579518943.html

Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Эксперты посмертно изучат психологию подозреваемого в массовом убийстве в деревне Нижегородской области, покончившего с собой, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:20

2020-10-13T09:20

2020-10-13T09:31

следственный комитет россии (ск рф)

борский район

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты посмертно изучат психологию подозреваемого в массовом убийстве в деревне <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, покончившего с собой, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили во вторник, что "тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское".Согласно версии СК, накануне трагедии 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. На следующий день, днем 12 октября, он беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших женщин и его родная бабушка.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

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борский район

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), борский район, обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия