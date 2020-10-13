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https://ria.ru/20201013/strelok-1579518943.html
Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
Эксперты посмертно изучат психологию подозреваемого в массовом убийстве в деревне Нижегородской области, покончившего с собой, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:20
2020-10-13T09:31
следственный комитет россии (ск рф)
борский район
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты посмертно изучат психологию подозреваемого в массовом убийстве в деревне <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, покончившего с собой, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили во вторник, что "тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское".Согласно версии СК, накануне трагедии 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. На следующий день, днем 12 октября, он беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших женщин и его родная бабушка.
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
1
борский район
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), борский район, обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

09:20 13.10.2020 (обновлено: 09:31 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эксперты посмертно изучат психологию подозреваемого в массовом убийстве в деревне Нижегородской области, покончившего с собой, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили во вторник, что "тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское".
"С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.
Согласно версии СК, накануне трагедии 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. На следующий день, днем 12 октября, он беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших женщин и его родная бабушка.
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 22:49
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Следственный комитет России (СК РФ)Борский районОбстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
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