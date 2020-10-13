https://ria.ru/20201013/strelok-1579513316.html

В Росгвардии рассказали о том, как велись поиски нижегородского стрелка

Росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов и при взаимодействии с местными жителями искали практически всю ночь подозреваемого в убийстве... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:23

2020-10-13T08:23

2020-10-13T08:44

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов и при взаимодействии с местными жителями искали практически всю ночь подозреваемого в убийстве трёх человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили во вторник, что "тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Также отметили, что поиски велись "практически всю ночь".Для операции применялось специальное оборудование для работ в темное время суток. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки обследовали зону поиска.Как сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, к месту нахождения подозреваемого вышли ближе к утру, и чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, решили дождаться светлого времени.Грибакин отметил, что, по предварительной информации, подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Рядом с его телом обнаружены два охотничьих ружья.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

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нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, борский район, происшествия