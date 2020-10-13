https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html

Очевидцы рассказали, как нижегородский стрелок пытался убить ребенка

Подозреваемый в убийстве 3 человек в поселке Большеорловское Нижегородской области Данил Монахов пытался застрелить 97-летнюю старушку и ребенка, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:11

2020-10-13T19:11

2020-10-13T23:46

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве 3 человек в поселке Большеорловское Нижегородской области Данил Монахов пытался застрелить 97-летнюю старушку и ребенка, сообщили РИА Новости очевидцы.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Она также сообщила, что юноша открыл огонь по балкону в доме напротив, на котором сидела 97-летняя старушка. Она чудом осталась жива."Я сидела на балконе, только встала — как бахнуло вдруг… А меня как Бог увел — цела", — рассказала Раиса Денисовна. Она показала окна в пулевых отверстиях, которые приехавший из города внук заклеил скотчем, пока не привезут новые стекла.

Дмитрий Бабайкин Я надеюсь, что медиков и полицейских выдавших разрешение на оружие привлекут к уголовной ответственности. 34

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россия

нижегородская область

борский район

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление. 2020-10-13T19:11 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия