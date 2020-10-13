https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html
Очевидцы рассказали, как нижегородский стрелок пытался убить ребенка
Подозреваемый в убийстве 3 человек в поселке Большеорловское Нижегородской области Данил Монахов пытался застрелить 97-летнюю старушку и ребенка, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:11
2020-10-13T19:11
2020-10-13T23:46
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
борский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594877_0:167:1280:887_1400x0_80_0_0_5ccd62e2c5603274a49caedf13260611.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве 3 человек в поселке Большеорловское Нижегородской области Данил Монахов пытался застрелить 97-летнюю старушку и ребенка, сообщили РИА Новости очевидцы.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Она также сообщила, что юноша открыл огонь по балкону в доме напротив, на котором сидела 97-летняя старушка. Она чудом осталась жива."Я сидела на балконе, только встала — как бахнуло вдруг… А меня как Бог увел — цела", — рассказала Раиса Денисовна. Она показала окна в пулевых отверстиях, которые приехавший из города внук заклеил скотчем, пока не привезут новые стекла.
Дмитрий Бабайкин
Я надеюсь, что медиков и полицейских выдавших разрешение на оружие привлекут к уголовной ответственности.
34
2
россия
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594877_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_cbc790993897d8e470a1b3315d202181.jpg
Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.
К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
2020-10-13T19:11
true
PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия