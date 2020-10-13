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СК оценит законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в массовом убийстве в Нижегородской области и оценить работу... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:56
2020-10-13T10:04
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в массовом убийстве в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> и оценить работу органов профилактики, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1507173/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.Массовое убийство произошло накануне днем в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области: 18-летний юноша, по данным следствия, "беспричинно" застрелил трех человек и ранил еще столько же, после чего убежал. Наутро его нашли, по предварительным данным, покончившим с собой."По указанию председателя СК РФ следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием", - говорится в релизе.
2
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

СК оценит законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку

09:56 13.10.2020 (обновлено: 10:04 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкОбстрел остановки в Нижегородской области
Обстрел остановки в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в массовом убийстве в Нижегородской области и оценить работу органов профилактики, сообщается на сайте ведомства.
Массовое убийство произошло накануне днем в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области: 18-летний юноша, по данным следствия, "беспричинно" застрелил трех человек и ранил еще столько же, после чего убежал. Наутро его нашли, по предварительным данным, покончившим с собой.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
"По указанию председателя СК РФ следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием", - говорится в релизе.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
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