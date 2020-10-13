https://ria.ru/20201013/strelba-1579523155.html

СК оценит законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в массовом убийстве в Нижегородской области и оценить работу... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:56

2020-10-13T09:56

2020-10-13T10:04

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в массовом убийстве в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> и оценить работу органов профилактики, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1507173/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.Массовое убийство произошло накануне днем в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области: 18-летний юноша, по данным следствия, "беспричинно" застрелил трех человек и ранил еще столько же, после чего убежал. Наутро его нашли, по предварительным данным, покончившим с собой."По указанию председателя СК РФ следователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием", - говорится в релизе.

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нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия