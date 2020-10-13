https://ria.ru/20201013/strelba-1579522661.html

Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком

Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в Нижегородской области находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние третьего раненого... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:52

2020-10-13T09:52

2020-10-13T09:52

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние третьего раненого опасений не вызывает, сообщает пресс-служба правительства региона."Трое пострадавших находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Вечером 12 октября двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, родным и близким погибших и пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское. "Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких", - сказал Никитин.Согласно версии <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке, совместно с отцом ходил на охоту, а днем 12 октября беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых бабушка предполагаемого стрелка, и мужчина госпитализированы. Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины Большеорловского.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия