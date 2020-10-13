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https://ria.ru/20201013/strelba-1579522661.html
Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком
Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в Нижегородской области находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние третьего раненого... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:52
2020-10-13T09:52
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние третьего раненого опасений не вызывает, сообщает пресс-служба правительства региона."Трое пострадавших находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Вечером 12 октября двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, родным и близким погибших и пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское. "Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких", - сказал Никитин.Согласно версии <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке, совместно с отцом ходил на охоту, а днем 12 октября беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых бабушка предполагаемого стрелка, и мужчина госпитализированы. Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины Большеорловского.
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
нижегородская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком

09:52 13.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в Нижегородской области находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние третьего раненого опасений не вызывает, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Трое пострадавших находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Вечером 12 октября двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 22:49
"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
По его словам, родным и близким погибших и пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское. "Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких", - сказал Никитин.
Согласно версии СК, 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к своей бабушке, совместно с отцом ходил на охоту, а днем 12 октября беспричинно открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых бабушка предполагаемого стрелка, и мужчина госпитализированы. Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины Большеорловского.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
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