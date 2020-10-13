https://ria.ru/20201013/strand-1579408658.html
В сериале "Противостояние" выжившим угрожает Александр Скарсгард
На YouTube-канале CBS выложен трейлер сериала "Противостояние" по одному из самых известных романов Стивена Кинга. В нем добро олицетворяет 108-летняя матушка... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T04:05
2020-10-13T04:05
2020-10-13T04:05
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмбер херд
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
стивен кинг
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале CBS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N2tviyrdsxs&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> трейлер сериала "Противостояние" по одному из самых известных романов Стивена Кинга. В нем добро олицетворяет 108-летняя матушка Абигейл (Вупи Голдберг), а знаменитого злодея Рэндалла Флэга играет Александр Скарсгард. После смертоносной эпидемии небольшая горстка выживших объединяется вокруг персонажа Вупи Голдберг. Им предстоит выдержать натиск "темного человека" (Александра Скарсгарда), который олицетворяет порождение зла.Сценарий для сериала адаптировал сам Стивен Кинг, он же стал автором девятой серии проекта, события которой выходят за рамки романа. В шоу принимает участие Мэрилин Мэнсон, а также Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннер, Одесса Янг, Генри Зага и другие актеры. Режиссер — Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").Премьера первой серии "Противостояния" запланирована на канале CBS на 17 декабря.
https://ria.ru/20200521/1571771321.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), стивен кинг
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости
. На YouTube-канале CBS выложен
трейлер сериала "Противостояние" по одному из самых известных романов Стивена Кинга. В нем добро олицетворяет 108-летняя матушка Абигейл (Вупи Голдберг), а знаменитого злодея Рэндалла Флэга играет Александр Скарсгард.
После смертоносной эпидемии небольшая горстка выживших объединяется вокруг персонажа Вупи Голдберг. Им предстоит выдержать натиск "темного человека" (Александра Скарсгарда), который олицетворяет порождение зла.
Сценарий для сериала адаптировал сам Стивен Кинг, он же стал автором девятой серии проекта, события которой выходят за рамки романа.
В шоу принимает участие Мэрилин Мэнсон, а также Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннер, Одесса Янг, Генри Зага и другие актеры. Режиссер — Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").
Премьера первой серии "Противостояния" запланирована на канале CBS на 17 декабря.