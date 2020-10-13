https://ria.ru/20201013/strand-1579408658.html

В сериале "Противостояние" выжившим угрожает Александр Скарсгард

На YouTube-канале CBS выложен трейлер сериала "Противостояние" по одному из самых известных романов Стивена Кинга. В нем добро олицетворяет 108-летняя матушка... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T04:05

2020-10-13T04:05

2020-10-13T04:05

культура

кино и сериалы

новости культуры

эмбер херд

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

стивен кинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579406020_275:0:1759:835_1400x0_80_0_0_b2b3e37f2d9e80867dcfbc01121df691.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале CBS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N2tviyrdsxs&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> трейлер сериала "Противостояние" по одному из самых известных романов Стивена Кинга. В нем добро олицетворяет 108-летняя матушка Абигейл (Вупи Голдберг), а знаменитого злодея Рэндалла Флэга играет Александр Скарсгард. После смертоносной эпидемии небольшая горстка выживших объединяется вокруг персонажа Вупи Голдберг. Им предстоит выдержать натиск "темного человека" (Александра Скарсгарда), который олицетворяет порождение зла.Сценарий для сериала адаптировал сам Стивен Кинг, он же стал автором девятой серии проекта, события которой выходят за рамки романа. В шоу принимает участие Мэрилин Мэнсон, а также Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннер, Одесса Янг, Генри Зага и другие актеры. Режиссер — Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").Премьера первой серии "Противостояния" запланирована на канале CBS на 17 декабря.

https://ria.ru/20200521/1571771321.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), стивен кинг