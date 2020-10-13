https://ria.ru/20201013/stantsiya-1579619846.html

Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Кубани продлен на 40 лет

Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Краснодарского края после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:20

2020-10-13T17:20

2020-10-13T17:24

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

лукойл

вагит алекперов

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости.</strong> Ресурс Белореченской гидроэлектростанции <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что при реконструкции применялось основное генерирующее оборудование российского производства.Отмечается, что в запуске объекта во вторник приняли участие губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> и президент "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойла</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vagit_Alekperov/" target="_blank" data-auto="true">Вагит Алекперов</a>.Как добавили в ведомстве, 10 лет назад эта гидроэлектростанция израсходовала свой ресурс, но благодаря реконструкции сегодня решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов Краснодарского края – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа, в которых проживают около 20 тысяч жителей. Проект модернизации ГЭС стоимостью 1,7 миллиарда рублей реализован за три года, уточняют краевые власти."Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов. Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая – является перспективной для курортного края, это наше будущее", - приводятся слова Кондратьева.

https://ria.ru/20201013/kuban-1579560935.html

https://ria.ru/20201012/matkapital-1579465146.html

https://ria.ru/20201009/selkhozproduktsiya-1579087766.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, лукойл, вагит алекперов, краснодарский край, экономика