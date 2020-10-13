Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Кубани продлен на 40 лет
17:20 13.10.2020 (обновлено: 17:24 13.10.2020)
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края Торжественный запуск Белореченской гидроэлектростанции
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Краснодарского края после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В ходе модернизации Белореченской ГЭС были замены два гидроагрегата с увеличением мощности каждого с 16 до 24 МВт. Суммарная мощность теперь составляет 48 МВт, а ресурс работы продлен на 40 лет. Реконструкция ГЭС позволит более эффективно использовать гидропотенциал реки Белая и приведет к существенному увеличению полезного отпуска экологически чистой электроэнергии с 138 до 250 миллионов кВт.ч в год, или более чем на 80%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при реконструкции применялось основное генерирующее оборудование российского производства.
Отмечается, что в запуске объекта во вторник приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев и президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
Как добавили в ведомстве, 10 лет назад эта гидроэлектростанция израсходовала свой ресурс, но благодаря реконструкции сегодня решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов Краснодарского края – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа, в которых проживают около 20 тысяч жителей. Проект модернизации ГЭС стоимостью 1,7 миллиарда рублей реализован за три года, уточняют краевые власти.
"Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов. Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая – является перспективной для курортного края, это наше будущее", - приводятся слова Кондратьева.