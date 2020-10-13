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Краснодарский край
https://ria.ru/20201013/stantsiya-1579619846.html
Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Кубани продлен на 40 лет
Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Краснодарского края после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:20
2020-10-13T17:24
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
лукойл
вагит алекперов
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости.</strong> Ресурс Белореченской гидроэлектростанции <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что при реконструкции применялось основное генерирующее оборудование российского производства.Отмечается, что в запуске объекта во вторник приняли участие губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> и президент "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойла</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vagit_Alekperov/" target="_blank" data-auto="true">Вагит Алекперов</a>.Как добавили в ведомстве, 10 лет назад эта гидроэлектростанция израсходовала свой ресурс, но благодаря реконструкции сегодня решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов Краснодарского края – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа, в которых проживают около 20 тысяч жителей. Проект модернизации ГЭС стоимостью 1,7 миллиарда рублей реализован за три года, уточняют краевые власти."Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов. Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая – является перспективной для курортного края, это наше будущее", - приводятся слова Кондратьева.
https://ria.ru/20201013/kuban-1579560935.html
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россия, вениамин кондратьев, лукойл, вагит алекперов, краснодарский край, экономика

Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Кубани продлен на 40 лет

17:20 13.10.2020 (обновлено: 17:24 13.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края Торжественный запуск Белореченской гидроэлектростанции
Торжественный запуск Белореченской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Ресурс Белореченской гидроэлектростанции Краснодарского края после реконструкции продлен на 40 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В ходе модернизации Белореченской ГЭС были замены два гидроагрегата с увеличением мощности каждого с 16 до 24 МВт. Суммарная мощность теперь составляет 48 МВт, а ресурс работы продлен на 40 лет. Реконструкция ГЭС позволит более эффективно использовать гидропотенциал реки Белая и приведет к существенному увеличению полезного отпуска экологически чистой электроэнергии с 138 до 250 миллионов кВт.ч в год, или более чем на 80%", - говорится в сообщении.

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Как добавили в ведомстве, 10 лет назад эта гидроэлектростанция израсходовала свой ресурс, но благодаря реконструкции сегодня решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов Краснодарского края – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа, в которых проживают около 20 тысяч жителей. Проект модернизации ГЭС стоимостью 1,7 миллиарда рублей реализован за три года, уточняют краевые власти.
"Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов. Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая – является перспективной для курортного края, это наше будущее", - приводятся слова Кондратьева.
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Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевЛУКОЙЛВагит АлекперовКраснодарский крайЭкономика
 
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