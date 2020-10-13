https://ria.ru/20201013/stantsiya-1579522498.html

Крупнейшую тепловую станцию Дальнего Востока реконструируют в Приморье

Специалисты реконструируют мощности Приморской ГРЭС – крупнейшего энергопредприятия Приморья, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:51

2020-10-13T09:51

2020-10-13T15:36

алексей алексеенко

дальний восток

лучегорск

дальневосточная генерирующая компания

рао эс востока

приморский край

экономика

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты реконструируют мощности Приморской ГРЭС – крупнейшего энергопредприятия Приморья, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщает правительство региона.Приморская ГРЭС, которой управляет <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_generirujushhaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирская генерирующая компания</a> (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК</a>), является самой крупной тепловой станцией <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Она вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, и обеспечивает теплом поселок <a href="http://ria.ru/location_Luchegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Лучегорск</a>.Капитальный ремонт ведется также в машинном зале. Кроме того, началась реконструкция системы гидрозолоудаления - это исключит вероятность разлива на грунт золошлаковой пульпы.По словам директора Приморской ГРЭС Андрея Алексеенко, производственная программа этого года увеличена с 1,3 миллиарда рублей почти до 2 миллиардов. Благодаря этому на треть увеличен ремонтный персонал.Ремонтная программа предприятия на 2021 год оценивается в не менее чем 2,1 миллиарда рублей. Средства запланированы на капитальные, средние и текущие ремонты всех девяти энергоблоков, покупку нового тепловоза для доставки твердого топлива на станцию. Помимо этого, в программу войдут работы по повышению надежности основного оборудования станции, ремонту зданий и сооружений.В регионе действует государственная программа "Энергоэффективность Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются газификация Приморья, развитие энергетики в регионе, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае.

https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507435.html

https://ria.ru/20201013/pozharnye-1579379203.html

дальний восток

лучегорск

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей алексеенко, дальний восток, лучегорск, дальневосточная генерирующая компания, рао эс востока, приморский край, экономика