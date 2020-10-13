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Крупнейшую тепловую станцию Дальнего Востока реконструируют в Приморье
Специалисты реконструируют мощности Приморской ГРЭС – крупнейшего энергопредприятия Приморья, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:51
2020-10-13T15:36
алексей алексеенко
дальний восток
лучегорск
дальневосточная генерирующая компания
рао эс востока
приморский край
экономика
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты реконструируют мощности Приморской ГРЭС – крупнейшего энергопредприятия Приморья, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщает правительство региона.Приморская ГРЭС, которой управляет <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_generirujushhaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирская генерирующая компания</a> (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК</a>), является самой крупной тепловой станцией <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Она вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>, и обеспечивает теплом поселок <a href="http://ria.ru/location_Luchegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Лучегорск</a>.Капитальный ремонт ведется также в машинном зале. Кроме того, началась реконструкция системы гидрозолоудаления - это исключит вероятность разлива на грунт золошлаковой пульпы.По словам директора Приморской ГРЭС Андрея Алексеенко, производственная программа этого года увеличена с 1,3 миллиарда рублей почти до 2 миллиардов. Благодаря этому на треть увеличен ремонтный персонал.Ремонтная программа предприятия на 2021 год оценивается в не менее чем 2,1 миллиарда рублей. Средства запланированы на капитальные, средние и текущие ремонты всех девяти энергоблоков, покупку нового тепловоза для доставки твердого топлива на станцию. Помимо этого, в программу войдут работы по повышению надежности основного оборудования станции, ремонту зданий и сооружений.В регионе действует государственная программа "Энергоэффективность Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются газификация Приморья, развитие энергетики в регионе, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае.
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507435.html
https://ria.ru/20201013/pozharnye-1579379203.html
дальний восток
лучегорск
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алексей алексеенко, дальний восток, лучегорск, дальневосточная генерирующая компания, рао эс востока, приморский край, экономика

Крупнейшую тепловую станцию Дальнего Востока реконструируют в Приморье

09:51 13.10.2020 (обновлено: 15:36 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковВид Приморской ГРЭС
Вид Приморской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Специалисты реконструируют мощности Приморской ГРЭС – крупнейшего энергопредприятия Приморья, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, сообщает правительство региона.
Приморская ГРЭС, которой управляет Сибирская генерирующая компания (входит в СУЭК), является самой крупной тепловой станцией Дальнего Востока. Она вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в Приморском крае, и обеспечивает теплом поселок Лучегорск.
"Сейчас почти завершено сооружение новых газоходов на дымовой трубе, которые были изношены до аварийного состояния, внутри трубы построен сверхпрочный каркас, на который ушло более 250 тонн метала. Одновременно энергетики повышают прочность защитного бетонного слоя первой дымовой трубы и впервые за весь период эксплуатации третьей дымовой трубы производят ее сплошную покраску. Объект высотой 330 метров является самым высоким сооружением подобного типа в Приморье", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт ведется также в машинном зале. Кроме того, началась реконструкция системы гидрозолоудаления - это исключит вероятность разлива на грунт золошлаковой пульпы.
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По словам директора Приморской ГРЭС Андрея Алексеенко, производственная программа этого года увеличена с 1,3 миллиарда рублей почти до 2 миллиардов. Благодаря этому на треть увеличен ремонтный персонал.
"В этом году нам еще предстоит сформировать ремонтно-сервисное подразделение в составе 500 человек, а это значит, что сокращений персонала мы не планируем. Перераспределим имеющие кадровые ресурсы так, что работы хватит всем", – сказал Алексеенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Ремонтная программа предприятия на 2021 год оценивается в не менее чем 2,1 миллиарда рублей. Средства запланированы на капитальные, средние и текущие ремонты всех девяти энергоблоков, покупку нового тепловоза для доставки твердого топлива на станцию. Помимо этого, в программу войдут работы по повышению надежности основного оборудования станции, ремонту зданий и сооружений.
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В регионе действует государственная программа "Энергоэффективность Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются газификация Приморья, развитие энергетики в регионе, направленное на увеличение объема потребления мощностей до 120 МВт к 2027 году, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности в крае.
 
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Алексей АлексеенкоДальний ВостокЛучегорскДальневосточная генерирующая компанияРАО ЭС ВостокаПриморский крайЭкономика
 
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